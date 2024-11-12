Не кладіть усе в долари: експерт застеріг українців від популярної помилки

Національний банк України прагне зробити гривневі депозити та облігації більш привабливими для громадян. Мета – щоб дохідність від них перевищувала річну інфляцію. Однак багато українців продовжують купувати іноземну валюту, зокрема долари, і зберігати її вдома замість інвестування в державні облігації чи відкриття банківських депозитів.

Деталі

Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії, зазначає, що зберігання готівки вдома пов’язане з високими ризиками, такими як:

крадіжки;

пожежі;

воєнні ризики.

Він вважає, що українці втрачають кошти через інфляцію, обираючи такий спосіб зберігання.

Експерт підкреслює, що придбання облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) має бути не менш вигідним, ніж традиційне зберігання готівкової іноземної валюти. Він зазначив, що розміщення коштів на депозитних рахунках також може принести прибуток. Крім того, Гайдай вказав на сприятливі умови для інвестицій в окремі сегменти бізнесу, де потенційна прибутковість може перевищувати дохідність від консервативних фінансових інструментів. Однак експерт категорично не рекомендує інвестувати в нерухомість в поточних умовах через високий рівень ризику та невизначеності. За його словами, “інвестувати в додаткові квадратні метри для отримання доходу зараз надто ризиковано”.

Що буде з гривнею в 2025 році: прогноз експерта

Деякі експерти очікують стабілізації курсу, інші прогнозують його поступове зростання. Дати чітку відповідь наразі не може ніхто. Однак відомо, що реальна ситуація буде залежати від кількох чинників.

Масштаби міжнародної допомоги. Обсяги фінансової підтримки від міжнародних партнерів вплинуть на стабільність гривні.

Інфляція. Рівень інфляції в Україні безпосередньо пов’язаний з курсом національної валюти.

Політична ситуація. Внутрішньополітична стабільність та зовнішньополітичні відносини також відіграватимуть важливу роль.

Економічне зростання. Темпи економічного розвитку України впливають на попит на національну валюту.

Загалом, експерти сходяться на думці, що курс гривні у 2025 році залежатиме від багатьох факторів і в першу чергу від того, чи триватиме війна і що буде з підтримкою України.