Vodafone и Киевстар меняют телефонные коды: что это значит для украинцев

Мобильный оператор Vodafone начал продажу номеров с новым кодом 075. Это позволит компании увеличить количество доступных для выбора номеров для всех своих абонентов. Однако, для номеров, которые уже используют абоненты, ничего не изменится.

Детали

Об этом сообщили в самой компании. Они отметили, что в начале продаж новых номеров, клиенты могли выбирать из диапазона (075) 1ххххххххх – (075) 4ххххххххх. И в дальнейшем этот диапазон будет расширяться. Компания подчеркнула, что увеличение количества номеров позволит абонентам выбирать более предпочтительные комбинации цифр.

Сейчас Vodafone использует четыре национальных кода сети:

050;

066;

095;

099.

Не только Vodafone расширяет свое предложение. Оператор Киевстар также начал продавать номера с новым кодом 77 (+38077). Компания отметила, что сначала будут доступны эксклюзивные номера с особыми комбинациями цифр, например, 077 777 77 77 77 77.

Киевстар также подчеркнул, что новый код не повлияет на уже существующие номера абонентов. Он дополнит уже имеющиеся коды 067, 068, 096, 097 и 098.

Однако не все так просто. Недавно Киевстар попал в скандал. Когда в продаже появились номера с новым кодом, некоторые украинцы поспешили купить необычный номер. Но в результате не смогли создать аккаунт в популярных мессенджерах. В Киевстар просто не успели связаться с различными ресурсами и сообщить о новом коде.

Сейчас ситуация выяснилась, но многие украинцы возмущены. Они активно обсуждают это в сети и не понимают, зачем запускать новые номера, если продукт еще «сырой».

В то же время украинцам обещают, что в случае блэкаутов мобильная связь не будет исчезать. Правительство обещает не отключать свет базовым станциям сотовой связи. Однако в случае новых атак врага на энергетическую инфраструктуру до конца не понятно, как это будет организовано. Но будем надеяться, что новых атак не будет и не придется прибегать к крайним мерам.