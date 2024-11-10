В Україні заборонили один з видів олії: які продукти подорожчають через нововведення

Президент підписав закон, який повністю забороняє використання пальмової олії у продуктах харчування для дітей, молочних продуктах та кондитерських виробах. Це важливий крок для здоров’я українців, але може призвести до подорожчання цих продуктів через необхідність заміни шкідливих жирів на більш корисні. Нові правила набудуть чинності через рік, щоб дати виробникам достатньо часу на перехід на нові рецептури.

Деталі

Законом встановлено жорсткі обмеження на використання пальмової олії та трансжирів у харчових продуктах. Під заборону потрапили:

традиційні молочні продукти (молоко, сири, кисломолочні);

дитяче харчування;

кондитерські вироби.

Для інших продуктів, що містять пальмову олію, передбачено обов’язкове маркування. Максимально допустимий вміст трансжирів встановлено на рівні 2 г на 100 г жирів. Ці зміни значно вплинуть на рецептури та технологічні процеси виробництва багатьох харчових продуктів.

Перехід на нові рецептури, які не передбачають використання пальмової олії, вимагатиме від виробників додаткових інвестицій. Вартість натуральних жирів, які можуть замінити пальмову олію, значно вища. Це, безсумнівно, вплине на собівартість продукції. Однак, такі зміни є неминучими для дотримання нових законодавчих вимог та забезпечення безпеки споживачів.

Чому пальмова олія шкідлива?

Чому ми відмовляємося від пальмової олії? Справа в тому, що цей рослинний жир, який часто додають у різноманітні продукти харчування, під час виробництва проходить спеціальну обробку, в результаті якої утворюються шкідливі для здоров’я трансжири. Саме вони провокують розвиток серйозних захворювань, таких як рак, серцеві хвороби та діабет. Вчені попереджають, що надмірне споживання продуктів з пальмовою олією може призвести до передчасних смертей. Незважаючи на шкоду для здоров’я, пальмова олія дуже популярна серед виробників через свою низьку вартість та тривалий термін зберігання. Заборона пальмової олії є необхідним кроком для захисту здоров’я споживачів та стимулювання виробництва більш здорових продуктів харчування.