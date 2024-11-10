В Украине запретили один вид масла: какие продукты подорожают из-за нововведения

Президент подписал закон, который полностью запрещает использование пальмового масла в продуктах питания для детей, молочных продуктах и кондитерских изделиях. Это важный шаг для здоровья украинцев, но может привести к подорожанию этих продуктов из-за необходимости замены вредных жиров на более полезные. Новые правила вступят в силу через год, чтобы дать производителям достаточно времени на переход на новые рецептуры.

Детали

Законом установлены жесткие ограничения на использование пальмового масла и трансжиров в пищевых продуктах. Под запрет попали:

традиционные молочные продукты (молоко, сыры, кисломолочные);

детское питание;

кондитерские изделия.

Для других продуктов, содержащих пальмовое масло, предусмотрена обязательная маркировка. Максимально допустимое содержание трансжиров установлено на уровне 2 г на 100 г жиров. Эти изменения значительно повлияют на рецептуры и технологические процессы производства многих пищевых продуктов.

Переход на новые рецептуры, которые не предусматривают использование пальмового масла, потребует от производителей дополнительных инвестиций. Стоимость натуральных жиров, которые могут заменить пальмовое масло, значительно выше. Это, несомненно, повлияет на себестоимость продукции. Однако, такие изменения неизбежны для соблюдения новых законодательных требований и обеспечения безопасности потребителей.

Почему пальмовое масло вредно?

Почему мы отказываемся от пальмового масла? Дело в том, что этот растительный жир, который часто добавляют в различные продукты питания, при производстве проходит специальную обработку, в результате которой образуются вредные для здоровья трансжиры. Именно они провоцируют развитие серьезных заболеваний, таких как рак, сердечные болезни и диабет. Ученые предупреждают, что чрезмерное потребление продуктов с пальмовым маслом может привести к преждевременным смертям. Несмотря на вред для здоровья, пальмовое масло очень популярно среди производителей из-за своей низкой стоимости и длительного срока хранения. Запрет пальмового масла является необходимым шагом для защиты здоровья потребителей и стимулирования производства более здоровых продуктов питания.