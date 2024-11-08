Повестки отменяют прямо в ТЦК: что нужно знать украинским мужчинам

Важные изменения для военнообязанных: что означает отмена повесток?

Новые правила мобилизации в Украине. Разбираемся, в каких случаях мужчинам могут отменить повестки и что это значит для них.

Детали

Если мужчине, который имеет бронь или отсрочку от мобилизации, все же вручили повестку, то такую повестку можно отменить. Это возможно благодаря тому, что во время военного положения все мужчины, которые подлежат воинскому учету, должны иметь при себе документы, подтверждающие их статус. То есть, если человек с бронированием или отсрочкой сможет показать свои документы, повестку аннулируют.

Как отметил руководитель управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач, если мужчина предъявит документы, подтверждающие его право на бронь или отсрочку, ему не вручат повестку. Однако, если он не будет иметь при себе этих документов, его могут остановить работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В таком случае мужчине могут вручить повестку или даже отвезти на медицинскую комиссию для определения пригодности к военной службе.

Можно ли игнорировать повестку при наличии брони

Если военнообязанный, который имеет бронь или отсрочку, уже получил повестку, он должен явиться по указанному в ней адресу в установленный срок. Однако, при себе он обязательно должен иметь документы, подтверждающие его право на бронь или отсрочку. Предъявив эти документы, он сможет доказать, что не подлежит призыву, и таким образом аннулировать выданную ему повестку.

Напомним, что в Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. недавно Верховная Рада поддержала продление военного положения еще на три месяца – до февраля 2025 года. И вряд ли это последнее продолжение. Война продолжается и государство всеми способами пытается пополнить ряды Вооруженных сил Украины.