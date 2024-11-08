Невтішні новини для всіх українців: озвучено прогнозований тариф на електроенергію

Народний депутат Богдан Кіцак стверджує, що нинішній тариф на електроенергію в Україні, який становить 4,32 гривні за кіловат-годину, є заниженим. За його словами, для виконання міжнародних зобов’язань перед Європейським Союзом тариф необхідно підвищити до 6,5 гривень за кіловат-годину. Це обумовлено необхідністю нормалізації енергетичного сектору країни відповідно до європейських стандартів.

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Народний депутат Богдан Кіцак зазначив, що підвищення тарифів на електроенергію до європейського рівня відбуватиметься поступово, з урахуванням низького рівня доходів українців. Він підкреслив, що різниця в заробітних платах та пенсіях між Україною та Європою є суттєвою, і тому підвищення тарифів має бути обережним, щоб не обтяжити надмірно сімейні бюджети. Однак, за словами Кіцака, це є необхідним кроком для інтеграції України в європейський енергетичний простір та отримання подальшої фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Коли будуть нові тарифи

Експерти галузі стверджують, що одномоментне підвищення тарифів завдасть непоправної шкоди бюджетам українців. Тож в перспективі вартість будуть підвищувати поступово. Ймовірно щороку після завершення опалювального сезону. Наразі невідомо чи переглянуть тарифи навесні 2025 року, але з великою ймовірністю вартість знову зросте, можливо до 5 гривень чи трохи менше для кращого психологічного ефекту, наприклад, до 4,89 грн за кВт чи подібного значення.

Це один із оптимістичних варіантів. Якщо ж російські окупанти почнуть знову завдавати ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі і знову доведеться ремонтувати пошкоджені об’єкти генерації, то ціни можуть зрости більш суттєво. Поки все це лише припущення.

Коли будуть відключати світло цієї зими

А от щодо відключень електроенергії поки прогнози доволі позитивні. Якщо не буде нових обстрілів, то світло вимикатимуть по 1 або 2 чергах, рідше 3, коли температура повітря опуститься нижче -10 градусів. Загалом дуже морозних днів в Україні небагато. Звісно є два-три чи більше холодних періодів, але наразі ситуація в енергетиці стабільна. І якщо не буде нових обістрілів енергетики, то відключення будуть мінімальними.