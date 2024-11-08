Повістки скасовують прямо в ТЦК: що потрібно знати українським чоловікам

Важливі зміни для військовозобов’язаних: що означає скасування повісток?

Нові правила мобілізації в Україні. Розбираємося, в яких випадках чоловікам можуть скасувати повістки та що це означає для них.

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Якщо чоловіку, який має бронь або відстрочку від мобілізації, все ж таки вручили повістку, то таку повістку можна скасувати. Це можливо завдяки тому, що під час воєнного стану всі чоловіки, які підлягають військовому обліку, повинні мати при собі документи, які підтверджують їхній статус. Тобто, якщо чоловік з бронюванням або відстрочкою зможе показати свої документи, повістку анулюють.

Як зазначив керівник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач, якщо чоловік пред’явить документи, що підтверджують його право на бронь або відстрочку, йому не вручать повістку. Однак, якщо він не матиме при собі цих документів, його можуть зупинити працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У такому разі чоловіку можуть вручити повістку або навіть відвезти на медичну комісію для визначення придатності до військової служби.

Чи можна ігнорувати повістку при наявності броні

Якщо військовозобов’язаний, який має бронь або відстрочку, вже отримав повістку, він повинен з’явитися за вказаною в ній адресою у встановлений термін. Однак, при собі він обов’язково має мати документи, що підтверджують його право на бронювання або відстрочку. Пред’явивши ці документи, він зможе довести, що не підлягає призову, і таким чином анулювати видану йому повістку.

Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення російських окупантів.Нещодавно Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану ще на три місяці — до лютого 2025 року. І навряд чи це останнє продовження. Війна триває і держава всіма способами намагається поповнити лави Збройних сил України.