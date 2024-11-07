Чому не можна їсти кисломолочний сир з цими фруктами: пояснення дієтологів

Хоча кисломолочний сир і фрукти – це корисні продукти, їхнє поєднання не завжди буває вдалим. Деякі фрукти містять речовини, які можуть негативно взаємодіяти з білками сиру, викликаючи дискомфорт у шлунку, здуття живота та інші проблеми з травленням. Тому, щоб уникнути неприємних наслідків, варто знати, які фрукти краще не додавати до кисломолочного сиру.

З якими фруктами краще не поєднувати кисломолочний сир

Не всі фрукти дружать із сиром! Поєднання сиру з ананасом, апельсином або ківі може серйозно нашкодити вашому здоров’ю. Кислоти, що містяться в цих фруктах, вступають у реакцію з білком сиру, спричиняючи дискомфорт у шлунку, печію і навіть розлад травлення. При цьому сир смакуватиме не дуже, адже ці фрукти додадуть неприємної кислотності.

Які альтернативи пропонують дієтологи

Замість екзотичних фруктів, краще віддайте перевагу нейтральним за смаком, таким як яблука, груші або банани. Також не забувайте про ягоди. Всі вони чудово поєднуються з кисломолочним сиром. Або можна додати сухофрукти, і це не тільки родзинки та курага, спробуйте сушену журавлину, сушене манго, кизил та інші. Не бійтеся експериментувати та обов’язково враховуйте калорійність. Особливо коли додаєте до сиру сухофрукти.

Чим корисний кисломолочний сир

Кисломолочний сир — це цінний продукт харчування, який повинен бути присутнім у раціоні кожної людини. Він багатий на білок, кальцій, вітаміни групи B та інші корисні речовини. Регулярне споживання сиру сприяє зміцненню кісток і зубів, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, підвищує імунітет та покращує загальне самопочуття.

Користь сиру:

Джерело білка. Незамінний для росту м’язів та відновлення тканин.

Кальцій. Зміцнює кістки та зуби.

Пробіотики. Сприяють здоров’ю кишечника.

Вітаміни групи B. Підтримують нервову систему.

Легко засвоюється, навіть при проблемах з травленням.

Але цей продукт підходить не всім. У деяких людей може бути алергія на молочні продукти. Крім того, як і будь-який продукт, сир слід вживати в міру. Велика кількість може призвести до набору ваги. І не менш важливо обирати сир від надійних виробників, щоб бути впевненим у його якості та свіжості.