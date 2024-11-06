Это должен знать каждый: почему телефон с мороза нельзя сразу ставить на зарядку?

Календарная зима уже не за горами: до начала декабря осталось меньше месяца. Однако, погода может преподнести сюрпризы, и настоящая зима может наступить раньше. Имея это в виду, хотим поделиться важным советом для владельцев смартфонов. Если ваш гаджет недавно побывал на морозе, ни в коем случае не подключайте его к зарядке сразу после того, как принесли его в тепло. Резкий перепад температур может негативно повлиять на аккумулятор и привести к его повреждению.

Опасная ситуация знакома каждому

Знакомая для многих зимняя ситуация: вы возвращаетесь домой с морозной улицы, в руках – смартфон, который провел некоторое время на холоде. Экран показывает низкий уровень заряда батареи, и вы инстинктивно тянетесь к зарядному устройству. Однако, это может быть очень вредно для вашего гаджета! Никогда не подключайте к зарядке смартфон, который недавно побывал на морозе. Резкий перепад температур может привести к конденсации влаги внутри устройства, что, в свою очередь, может вызвать коррозию и повреждение электронных компонентов. Лучше подождите около получаса, чтобы телефон «подогрелся» до комнатной температуры, а потом уже подключайте его к зарядке.

Почему нельзя сразу заряжать смартфон после мороза?

Если подключить зарядное устройство к телефону, который еще не успел согреться после мороза, есть риск серьезно повредить его аккумулятор. Низкая температура может привести к тому, что батарея потеряет значительную часть своей емкости, то есть будет быстрее разряжаться.

Но это еще не все неприятности. Существует вероятность, что замерзший аккумулятор может раздуться или даже взорваться во время зарядки.

Поэтому, вернувшись с мороза, не спешите подключать телефон к зарядке. Дождитесь, пока он согреется до комнатной температуры. Не пытайтесь ускорить этот процесс с помощью обогревателей, фена или других источников тепла, поскольку это может повредить другие компоненты смартфона. Просто дайте телефону полежать около 30 минут, после чего можно безопасно подключать его к зарядке.