В Україні з’явився новий дорожній знак: чому його не можна ігнорувати

На європейських дорогах з’явився новий знак у вигляді двох автомобілів, стрілки яких переплітаються. Цей знак, поки що невідомий українським водіям, але його значення важливо розуміти, щоб безпечно рухатися європейськими трасами.

Іспанія стала піонером у введенні нового дорожнього знаку. Зараз цей знак поступово поширюється по Європі і може з’явитися і на наших дорогах. Тому важливо розуміти його значення.

Що означає цей дорожний знак

Цей дорожній знак має офіційне позначення P-35 і належить до категорії попереджувальних знаків. Його характерна трикутна форма з червоною облямівкою вказує на те, що він попереджає водія про потенційну небезпеку на дорозі.

Переплетені стрілки на новому дорожньому знаку слугують яскравим попередженням про можливу небезпеку на дорозі. Найчастіше їх встановлюють на під’їздах до перехресть та роздоріж. У таких місцях транспортні потоки зливаються, що значно підвищує ризик аварій. Тому водіям необхідно бути особливо уважними, постійно контролювати ситуацію на дорозі та бути готовими до маневрів інших учасників руху.

Наближаючись до ділянки дороги, позначеної знаком зі схрещеними стрілками, водії повинні знизити швидкість і бути особливо уважними. Той, хто рухається по головній дорозі і не планує змінювати свій маршрут, має перевагу. Водії, які збираються з’їхати з дороги, повинні пропускати інших учасників руху і здійснювати маневри плавно та обережно, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Загалом останнім часом в країнах Європи з’являються різні дорожні знаки. Наприклад, спеціальні позначення мають місця для паркування, де можна залишити транспорт та продовжити рух на громадському транспорті.

Наразі в Україні цих знаків немає. Але оскільки країна намагається стати частиною Європейського союзу, то в найближчій перспективі такі знаки можуть з’явитися і на наших дорогах. Тож краще знати про їх значення заздалегідь.