Украли с карты 200 000 гривен: почему потерпевшая обвиняет в этом ПриватБанк?

Истории с мошенниками не переведутся никогда. Они могут на время затихнуть и затем выныривают снова на поверхность. Вот и сейчас стало известно, что активизировались мошенники и начали с пенсионерки, которая пользуется услугами ПриватБанка. Женщина говорит, что с ее карты были списаны все средства, в том числе и кредитный лимит. Общая сумма потерянного – 200 000 гривен. Потерпевшая написала заявление на ПриватБанк и ждет активных действий со стороны финучреждения.

Почему женщина винит именно банк?

Потерпевшая говорит, что средства были сняты ночью, несколькими транзакциями и банк при этом никак не отреагировал, на столь довольно подозрительные операции.

“Было совершено 8 транзакций на монобанк и никаких сообщений о необходимости подтверждения платежей не поступало. Обратилась с заявлением в банк и полицию. Предоставила банку Выписку из ЕРДР. По состоянию на сегодняшний день банк не вернул ни копейки. Кроме того, на кредитный лимит (которым я не пользовалась), начал начислять проценты якобы за пользование кредитом”, — пишет потерпевшая на сайте Минфина.

В ее словах есть логика, ведь обычно банки блокируют счета, когда видят на них подозрительную активность, даже если эта активность незначительна. В данном же случае было переведено 200 000 гривен, что даже больше установленного месячного лимита в 150 000 гривен. Также женщина отмечает, что она пенсионерка и других доходов у нее нет.

“Банк не учитывает, что я пенсионерка и других доходов, кроме пенсии, не имею, и других сбережений тоже не имею. Тяжелое положение, вызванное такими мошенническими действиями, не дает возможности погасить кредит, которым я не пользовалась. Но банк это не интересует! Банк помог мошенникам похитить ночью денежные средства и еще хочет заработать на процентах. А что мне делать в такой ситуации?”, – заключает пенсионерка.

Что ответил банк?

Ответ банка похож на шаблонное сообщение, где говорится, что учреждение постоянно предупреждает украинцев осторожничать и не сообщать никому конфиденциальную информацию о карточках. Также добавили, что сейчас проводятся расследования по этому делу.

“Соответствующими службами Банка проводятся необходимые мероприятия, направленные на изучение и анализ ситуации, всестороннее установление всех обстоятельств“, — написали представители финучреждения.