Эксперты рассказали, кто может платить за электроэнергию гораздо меньше

В Украине начался отопительный сезон, а еще световой день стал значительно короче, особенно после перевода часов на зимнее время. В результате суммы в платежках за коммуналку резко выросли. Особенно ощутимо это, если сравнивать цены на электроэнергию еще буквально месяц назад и сейчас. Многие украинцы отапливают дома исключительно электроэнергией, а также имеют электрические плиты, духовки, то есть не могут воспользоваться альтернативой в виде газа. Для таких домохозяйств электроэнергия — это самая большая статья расходов в плане коммунальных услуг. Эксперты рассказали, как можно платить гораздо меньше.

Кто может существенно сэкономить?

Теперь тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 гривны, а некоторые домохозяйства могут платить на 50% меньше, то есть 2,16 грн если установят двухзонный счетчик. Правда, скидка в таком случае будет только на электроэнергию, которая использована с 23:00 до 07:00. Дело в том, что двухзонные счетчики позволяют пользоваться так называемым “ночным тарифом”. Это действительно очень выгодно, а особенно для домохозяйств, которые потребляют много электроэнергии. Средняя стоимость такого счетчика — 3000 гривен, и, по предварительным подсчетам, окупается он уже в течение первых нескольких месяцев.

“Если перевести работу энергоемких приборов на промежуток между 23:00 и 7:00, то вполне реально уменьшить сумму в счете за свет. К примеру, в настоящее время можно включать бойлер, обогреватель, стиральную машину, зарядные устройства и другую технику”, — отмечают эксперты.

Будут ли расти тарифы и дальше?

С 1 ноября все тарифы остаются прежними. В правительстве и вовсе отмечают, что до конца отопительного сезона тарифы не будут повышать. Однако, как показывает опыт предыдущих лет, случиться может что угодно. Например, если продолжат обстреливать критическую инфраструктуру, то электроэнергетическая отрасль будет нести дополнительные расходы и, как следствие, тариф на свет может снова возрасти. Что касается газа, то пока на этот тариф действует Мораторий.