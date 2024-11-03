Вы точно этого не знали: какие 4 опасности подстерегают дома где есть Wi-Fi роутер

Почти в каждом доме есть Wi-Fi роутер. Но знаете ли вы, что эта штукенция может быть опасной?

Физическая опасность

Каждый Wi-Fi роутер во время работы выделяет тепло. Это естественный процесс. Тем не менее, многие размещают роутер в закрытых местах, где нет вентиляции, или даже прячут его под различными предметами. Такой подход может привести к перегреву устройства. Перегретый роутер работает медленнее, что негативно влияет на скорость интернета для всех подключенных устройств. Более того, существует риск возникновения пожара, если роутер перегревается и находится вблизи легковоспламеняющихся материалов. Чтобы избежать проблем, роутер следует устанавливать в хорошо проветриваемом месте. Также рекомендуется регулярно проверять его корпус на наличие деформаций, которые могут свидетельствовать о перегреве.

Вирусы в роутерах

Даже Wi-Fi роутер, который кажется простым устройством, может стать мишенью для вирусов. Если роутер заражен, вирус может распространиться на все подключенные к нему устройства, такие как компьютеры, смартфоны и планшеты. Безусловно, уровень защиты зависит от безопасности каждого отдельного устройства

Сомневаетесь? Вот несколько примеров вирусов.

VPNFilter. Этот вирус несколько лет назад заразил полмиллиона роутеров по всему миру. Он использовал роутеры как промежуточное звено для совершения незаконных действий.

NoaBot. Еще один активный вирус, который атакует устройства на базе операционной системы Linux, в частности большинство современных роутеров.

Обнаружить вирус в роутере достаточно сложно, а иногда и невозможно. Поэтому лучший способ защититься – это регулярно обновлять программное обеспечение роутера (прошивку) и периодически сбрасывать его до заводских настроек. Эти действия можно выполнить через веб-интерфейс роутера, данные для входа в который обычно указаны на его корпусе.

Несанкционированный доступ

Если кто-то получит доступ к вашему роутеру, он может использовать ваш интернет для незаконных действий. И отвечать за это придется вам. Чтобы обезопасить себя, регулярно меняйте пароль Wi-Fi, не делитесь им с незнакомцами, используйте WPA3 и проверяйте список подключенных устройств.

Излучение

Мы живем в окружении беспроводных технологий, которые создают электромагнитные поля. Хотя прямых доказательств вреда для здоровья нет, желательно держать Wi-Fi роутер подальше от мест, где вы находитесь длительное время. Большее расстояние может ослабить сигнал, но снизит риск.