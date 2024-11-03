Вы точно этого не знали: какие 4 опасности подстерегают дома где есть Wi-Fi роутер
Почти в каждом доме есть Wi-Fi роутер. Но знаете ли вы, что эта штукенция может быть опасной?
Физическая опасность
Каждый Wi-Fi роутер во время работы выделяет тепло. Это естественный процесс. Тем не менее, многие размещают роутер в закрытых местах, где нет вентиляции, или даже прячут его под различными предметами. Такой подход может привести к перегреву устройства. Перегретый роутер работает медленнее, что негативно влияет на скорость интернета для всех подключенных устройств. Более того, существует риск возникновения пожара, если роутер перегревается и находится вблизи легковоспламеняющихся материалов. Чтобы избежать проблем, роутер следует устанавливать в хорошо проветриваемом месте. Также рекомендуется регулярно проверять его корпус на наличие деформаций, которые могут свидетельствовать о перегреве.
Вирусы в роутерах
Даже Wi-Fi роутер, который кажется простым устройством, может стать мишенью для вирусов. Если роутер заражен, вирус может распространиться на все подключенные к нему устройства, такие как компьютеры, смартфоны и планшеты. Безусловно, уровень защиты зависит от безопасности каждого отдельного устройства
Сомневаетесь? Вот несколько примеров вирусов.
- VPNFilter. Этот вирус несколько лет назад заразил полмиллиона роутеров по всему миру. Он использовал роутеры как промежуточное звено для совершения незаконных действий.
- NoaBot. Еще один активный вирус, который атакует устройства на базе операционной системы Linux, в частности большинство современных роутеров.
Обнаружить вирус в роутере достаточно сложно, а иногда и невозможно. Поэтому лучший способ защититься – это регулярно обновлять программное обеспечение роутера (прошивку) и периодически сбрасывать его до заводских настроек. Эти действия можно выполнить через веб-интерфейс роутера, данные для входа в который обычно указаны на его корпусе.
Несанкционированный доступ
Если кто-то получит доступ к вашему роутеру, он может использовать ваш интернет для незаконных действий. И отвечать за это придется вам. Чтобы обезопасить себя, регулярно меняйте пароль Wi-Fi, не делитесь им с незнакомцами, используйте WPA3 и проверяйте список подключенных устройств.
Излучение
Мы живем в окружении беспроводных технологий, которые создают электромагнитные поля. Хотя прямых доказательств вреда для здоровья нет, желательно держать Wi-Fi роутер подальше от мест, где вы находитесь длительное время. Большее расстояние может ослабить сигнал, но снизит риск.
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