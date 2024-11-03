Это должен знать каждый: важные изменения, которые вступили в силу с 1 ноября

Последний месяц осени обещает неожиданные изменения для многих украинцев. Что ждет военнообязанных? Как изменятся выплаты? Продолжится ли программа кэшбэка? И что нужно знать водителям? Ответы на эти и другие вопросы ищите в нашем материале.

Бронирование в «Дії» снова станет доступным

Из-за злоупотребления системой бронирования в «Дії», правительство решило провести аудит. Поэтому с 20 октября услуга временно недоступна. С середины ноября ее планируют восстановить с новыми правилами.

Отсрочку можно будет оформить в «Резерве»

С ноября украинцы смогут удобнее оформлять отсрочку от мобилизации. В приложении «Резерв+» появится возможность подать заявку онлайн. Сначала услуга будет доступна для определенных категорий, таких как многодетные родители, студенты и люди с инвалидностью.

Национальный кэшбек «все»?

Из-за необходимости оптимизации программы, выплаты по «Национальному кэшбеку» временно приостановлены. Это означает, что до конца года украинцы не будут получать компенсации за покупки украинских товаров. Однако правительство заверило, что программа будет восстановлена в начале следующего года.

1000 гривен от Зеленского

Уже скоро украинцы смогут получить 1000 грн помощи. Средства зачислят на карточку «Национального кэшбека». Потратить их можно будет на украинские товары, услуги и благотворительность.

Новые правила регистрации перевозчиков на границе

С 1 ноября для украинских перевозчиков вводится обязательная электронная регистрация грузов в системе SENT перед пересечением польской границы. Перевозчики также обязаны обеспечить передачу геолокационных данных. За нарушение предусмотрены штрафы от 15 000 до 120 000 гривен.

Ограничение скорости на всех дорогах Украины

Согласно новым правилам дорожного движения, которые вступили в силу 1 ноября, максимальная скорость движения в населенных пунктах Украины составляет 50 км/ч. Такое ограничение введено с целью повышения безопасности дорожного движения в зимний период.

Замена новых банкнот

С 1 ноября Национальный банк начинает замену старых купюр номиналом 50 и 200 гривен (выпуск 2003-2007 гг.) на новые, более защищенные от подделок. Процесс замены будет происходить постепенно и не вызовет неудобств для граждан.