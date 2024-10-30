Названо самое популярное авто в Украине: вы будете удивлены

За первые девять месяцев 2024 года украинцы приобрели 53 тысячи новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Наибольшей популярностью пользовался Renault Duster – было продано 5060 таких автомобилей, что на 24,8% превысило показатели прошлого года. Минимальная цена на Renault Duster составляет 771 900 гривен.

Что выбирают украинцы

По данным Укравтопрома, украинцы все чаще выбирают кроссоверы. В первых трех местах рейтинга самых популярных моделей по итогам трех кварталов 2024 года расположились:

Renault Duster (5 060 авто, +24,8%): Неизменный лидер сегмента, спрос на который продолжает расти. Toyota RAV-4 (3 402 авто, +63,1%): Популярность японского кроссовера значительно выросла, демонстрируя увеличение продаж на 63,1%. Mazda CX-5 (1 459 авто, +16,3%): Стабильный спрос на этот комфортный и надежный кроссовер.

Далее следуют такие модели как Volkswagen iD.4 (1 410 авто), KIA Sportage (1 315 авто), Hyundai Tucson (1 078 авто), Toyota Camry (1 069 авто), Skoda Octavia (998 авто), Volkswagen Touareg (966 авто) и Skoda Kodiaq (961 авто). Стоит отметить, что спрос на электромобили, представленные моделью Volkswagen iD.4, хоть и уменьшился на 18,8%, все еще остается достаточно высоким.

Цена на новый Renault Duster в Украине стартует от 771 900 гривен. Всего доступно 7 различных комплектаций.

Китайские электрокары становятся популярнее

Украинский рынок электромобилей демонстрирует интересную тенденцию. Несмотря на общий рост на 8,7% по сравнению с сентябрем 2023 года, именно китайские производители доминируют на этом рынке. Из 838 новых электромобилей, зарегистрированных в сентябре, 672 (80%) были произведены в Китае. Наиболее популярной моделью стала Zeekr 001 с результатом 105 проданных автомобилей. Стоит отметить, что параллельно с этим, спрос на американские подержанные автомобили также растет. За 9 месяцев 2024 года в Украину было импортировано почти 33,5 тыс. легковых авто из США, что на 79% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Лидером среди американских моделей стала Tesla Model 3 с результатом 3613 единиц.