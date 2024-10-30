Експерти розповіли, яка сіль зовсім не підходить для консервації: більшість її й використовують

Консервацію робить практично кожна українська господиня. Квашена капуста, мариновані огірки, помідори, чи інші овочі. Все це дуже смакує взимку до улюблених гарнірів. Однак чомусь в одних господинь все вдається, а в інших, то огірки не хрумкі, то капуста занадто тверда, то смак консервації не надто насичений. Виявляється проблема може бути саме в різновиді солі, яку ви використовуєте. Якщо неправильно підібрати сіль, то банки можуть навіть “постріляти” й ваша праця буде даремною.

Сіль потрібно підбирати індивідуально

Дехто купує пачку солі, наприклад, грубого помелу й використовує для всієї консервації. Це груба помилка, адже, наприклад, для капусти й огірків бажано обрати два різні види солі.

Ось, як загалом виглядають ці рекомендації:

Капуста. Для квашеної капусти варто обирати сіль грубого або середнього помелу. Дрібна сіль швидко розтане й відповідно капуста буде більше кислою ніж солоною. Також, це погано відіб’ється на терміні придатності такої капусти. Огірки та помідори. Це ніжні овочі, до яких потрібне делікатне відношення. В такому випадку слід обирати лише сіль грубого помелу. Вона повільно розсмоктується й забезпечує помірний процес маринування без бродіння. Риба. Багато господинь самостійно засолюють рибу. Найнебезпечніше в цьому процесі — це ймовірність підхопити паличку ботулізму. Сіль грубого помелу дозволить цього уникнути. Вона повільно розсмоктується та не дозволяє бактеріям розмножуватися. Гриби. Для грибів підійде в принципі будь-яка сіль, але без жодних інших домішок та приправ. В протилежному випадку гриби можуть гірчити або смакувати якось не так, як потрібно. Зелень. Можна засолити й зелень, яка простоїть свіжою до самої зими. Виберіть сіль грубого помелу, пересипте нею зелень та розмістіть її у банки.

Як бачимо, для консервації підходить переважно сіль грубого або середнього помелу, тоді як дрібну краще не використовувати зовсім.