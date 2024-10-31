Сразу сбрасывайте звонок: эксперты назвали 8 фраз, которые выдают телефонных мошенников

Будьте бдительны! Мошенники не дремлют и постоянно ищут новые способы обмануть вас. Они могут звонить с разных номеров и под разными предлогами, пытаясь выманить у вас деньги или персональные данные. Чтобы избежать обмана, стоит быть осторожными и прерывать разговор, если вы услышите подозрительные фразы.

Я работник банка

Банки никогда не звонят клиентам, Если вам нужно что-то уточнить по вашему счету, просто посетите отделение банка или позвоните нам по официальному номеру.

На ваше имя оформлена заявка на кредит

Если вы не брали кредит, то такой звонок – это повод для беспокойства. Просто положите трубку, не пытайтесь ничего выяснить.

Безопасный или Специальный счет

Мошенники часто пугают людей, говоря о якобы существующей угрозе их счетам. Они могут использовать термины «специальный счет», «безопасный счет» или другие, чтобы вызвать у вас тревогу и заставить поверить в необходимость срочных действий. Помните: ваши деньги в безопасности, и банк не будет звонить вам с подобными предупреждениями.

Не разглашайте информацию. Продолжаются следственные действия

Преступники часто прикрываются именем правоохранительных органов, чтобы вызвать доверие и получить от вас конфиденциальные данные. Они могут говорить о якобы проводимых следственных действиях и просить вашей помощи. Важно знать: настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить вам и просить сообщить личную информацию.

Ваши деньги хотят похитить

Мошенники пытаются создать панику, чтобы вы поспешили выполнить их указания. Они могут говорить о подозрительных операциях по вашей карте и предлагать «решить» эту проблему. Помните: если у банка возникнут какие-либо вопросы по вашей карте, они свяжутся с вами через официальные каналы и никогда не будут просить вас совершать какие-либо действия самостоятельно.

Я сотрудник службы безопасности

Мошенники часто представляются сотрудниками банка, чтобы получить доступ к вашей личной информации. Они могут задавать вопросы о ваших картах, паролях и кодах подтверждения. Будьте бдительны: настоящие сотрудники банка никогда не будут просить вас сообщить полные реквизиты вашей карты или одноразовые пароли.

Заканчивается срок действия sim-карты

Это ложная информация. Срок действия SIM-карты не ограничен. Мошенники используют этот повод, чтобы завладеть вашими данными или подтолкнуть вас к совершению каких-либо действий с вашей картой.

Продиктуйте код из СМС

Мошенники могут использовать различные уловки, чтобы получить от вас коды подтверждения. Они могут говорить о розыгрышах, акциях или технических проблемах. Помните: ни в коем случае не сообщайте коды подтверждения никому, даже если вам звонят с номера, похожего на номер вашего банка.