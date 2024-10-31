Названо актуальну ціну на газ на з 1 листопада: до чого готуватися

Хороші новини для споживачів газу! “Нафтогаз”, компанія, яка забезпечує газом більшість українських домогосподарств, вирішила не підвищувати тариф на листопад. Отже, вартість одного кубічного метра газу залишиться на рівні 7,96 гривні.

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Як повідомляє ГазПраvda, українські споживачі газу мають широкий вибір тарифів у листопаді. З 9 постачальників, присутніх на ринку, 5 пропонують гнучкі умови: клієнти можуть обрати або фіксовану ціну на весь рік, або тариф, який змінюється щомісяця. Решта компаній пропонують лише річні контракти.

Ціни на газ для населення в листопаді демонструють значну різницю залежно від обраного тарифу та постачальника. За річними тарифами вартість кубічного метра газу коливається від 7,79 до 9,99 грн, тоді як за місячними тарифами цей показник може сягати від 8,46 до 19,6 грн.

Понад 12 мільйонів українських домогосподарств, або 98% всіх побутових споживачів, отримують газ від “Нафтогазу” за фіксованою річною ціною 7,96 грн за кубометр. Ця ціна гарантована до кінця квітня 2025 року.

Що варто знати про ціни на електроенергію

Базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів встановлений на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Однак, за певних умов, передбачених законодавством, можна скористатися більш низькими тарифами. Для цього необхідно звернутися до енергопостачальної компанії та подати відповідну заяву.

Як платити менше

З 1 жовтня по 30 квітня діє пільговий тариф на електроенергію для домогосподарств, які використовують електричне опалення. Споживачі можуть оплачувати перші 2000 кіловат-годин електроенергії за зниженою ставкою 2,64 грн за кіловат-годину. Якщо споживання перевищує цей ліміт, то за всю спожиту електроенергію застосовується стандартний тариф 4,32 грн за кіловат-годину.

Щоб скористатися зниженим тарифом на електроенергію для опалення, необхідно, щоб в технічному паспорті на житло було чітко вказано, що єдиним джерелом опалення є електрична енергія. Наявність додаткових джерел опалення, таких як централізоване опалення чи тепла підлога, виключає можливість отримання пільги.