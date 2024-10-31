Названа актуальная цена на газ на с 1 ноября: к чему готовиться

Хорошие новости для потребителей газа! «Нафтогаз», компания, которая обеспечивает газом большинство украинских домохозяйств, решила не повышать тариф на ноябрь. Следовательно, стоимость одного кубического метра газа останется на уровне 7,96 гривны.

Детали

Как сообщает ГазПравда, украинские потребители газа имеют широкий выбор тарифов в ноябре. Из 9 поставщиков, присутствующих на рынке, 5 предлагают гибкие условия: клиенты могут выбрать или фиксированную цену на весь год, или тариф, который меняется ежемесячно. Остальные компании предлагают только годовые контракты.

Цены на газ для населения в ноябре демонстрируют значительную разницу в зависимости от выбранного тарифа и поставщика. По годовым тарифам стоимость кубического метра газа колеблется от 7,79 до 9,99 грн, тогда как по месячным тарифам этот показатель может достигать от 8,46 до 19,6 грн.

Более 12 миллионов украинских домохозяйств, или 98% всех бытовых потребителей, получают газ от «Нафтогаза» по фиксированной годовой цене 7,96 грн за кубометр. Эта цена гарантирована до конца апреля 2025 года.

Что стоит знать о ценах на электроэнергию

Базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей установлен на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Однако, при определенных условиях, предусмотренных законодательством, можно воспользоваться более низкими тарифами. Для этого необходимо обратиться в энергоснабжающую компанию и подать соответствующее заявление.

Как платить меньше

С 1 октября по 30 апреля действует льготный тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые используют электрическое отопление. Потребители могут оплачивать первые 2000 киловатт-часов электроэнергии по сниженной ставке 2,64 грн за киловатт-час. Если потребление превышает этот лимит, то за всю потребленную электроэнергию применяется стандартный тариф 4,32 грн за киловатт-час.

Чтобы воспользоваться сниженным тарифом на электроэнергию для отопления, необходимо, чтобы в техническом паспорте на жилье было четко указано, что единственным источником отопления является электрическая энергия. Наличие дополнительных источников отопления, таких как централизованное отопление или теплый пол, исключает возможность получения льготы.