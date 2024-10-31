Одразу звершуйте дзвінок: експерти назвали 8 фраз, які видають телефонних шахраїв

Будьте пильними! Шахраї не дрімають і постійно шукають нові способи обдурити вас. Вони можуть дзвонити з різних номерів і під різними приводами, намагаючись виманити у вас гроші або персональні дані. Щоб уникнути обману, варто бути обережними та переривати розмову, якщо ви почуєте підозрілі фрази.

Я працівник банку

Банки ніколи не телефонують клієнтам, Якщо вам потрібно щось уточнити щодо вашого рахунку, просто завітайте до відділення банку або зателефонуйте нам за офіційним номером.

На ваше ім’я оформлена заявка на кредит

Якщо ви не брали кредит, то такий дзвінок – це привід для занепокоєння. Просто покладіть трубку, не намагайтеся нічого з’ясувати.

Безпечний або Спеціальний рахунок

Шахраї часто лякають людей, говорячи про нібито існуючу загрозу їхнім рахункам. Вони можуть використовувати терміни «спеціальний рахунок», «безпечний рахунок» або інші, щоб викликати у вас тривогу і змусити повірити в необхідність термінових дій. Пам’ятайте: ваші гроші в безпеці, і банк не дзвонитиме вам із подібними попередженнями.

Не розголошуйте інформацію. Тривають слідчі дії

Злочинці часто прикриваються ім’ям правоохоронних органів, щоб викликати довіру й отримати від вас конфіденційні дані. Вони можуть говорити про нібито проведені слідчі дії і просити вашої допомоги. Важливо знати: справжні співробітники правоохоронних органів ніколи не будуть телефонувати вам і просити повідомити особисту інформацію.

Ваші гроші хочуть викрасти

Шахраї намагаються створити паніку, щоб ви поспішили виконати їхні вказівки. Вони можуть говорити про підозрілі операції за вашою карткою і пропонувати «вирішити» цю проблему. Пам’ятайте: якщо у банку виникнуть будь-які питання щодо вашої картки, вони зв’яжуться з вами через офіційні канали та ніколи не проситимуть вас здійснювати будь-які дії самостійно.

Я співробітник служби безпеки

Шахраї часто представляються співробітниками банку, щоб отримати доступ до вашої особистої інформації. Вони можуть ставити запитання про ваші картки, паролі та коди підтвердження. Будьте пильні: справжні співробітники банку ніколи не проситимуть вас повідомити повні реквізити вашої картки або одноразові паролі.

Закінчується термін дії sim-картки

Це неправдива інформація. Термін дії SIM-карти не обмежений. Шахраї використовують цей привід, щоб заволодіти вашими даними або підштовхнути вас до здійснення будь-яких дій з вашою карткою.

Продиктуйте код із СМС

Шахраї можуть використовувати різні хитрощі, щоб отримати від вас коди підтвердження. Вони можуть говорити про розіграші, акції або технічні проблеми. Пам’ятайте: у жодному разі не повідомляйте коди підтвердження нікому, навіть якщо вам дзвонять із номера, схожого на номер вашого банку.