Если ваш родственник или друг работник ТЦК: что нельзя ему говорить

Хотя работники территориальных центров комплектования не имеют специальных инструкций по общению с родственниками, их работа связана с высоким риском коррупции. Это может приводить к различным правонарушениям, например, к невыдаче повестки родственнику или знакомому. За такое нарушение на него могут открыть уголовное производство. Об этом подробнее рассказала юрист Надежда Шуляк.

Основные обязанности работников ТЦК

Юрист отметила, что действующее законодательство не содержит конкретных правил, которые бы регулировали общение работников территориальных центров комплектования (ТЦК) со своими родственниками или друзьями. То есть, таких сотрудников не обязывают придерживаться каких-либо особых процедур в общении с близкими людьми.

Несмотря на отсутствие четко прописанных правил общения работников ТЦК с родственниками, ситуация осложняется тем, что руководители ТЦК отнесены к категории лиц с высоким риском коррупции. Согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции», такие лица не могут иметь в подчинении своих родственников или быть подчиненными им. Возникает парадокс: с одной стороны, нет прямых запретов на общение, а с другой – существуют ограничения на служебные отношения с родственниками.

По словам юристки, вопрос привлечения к ответственности работников ТЦК за незаконные действия, такие как невыдача повесток родственнику, решается в судебном порядке. Именно суд принимает решение о виновности лица и назначает соответствующее наказание.

Причем с таким заявлением может обратиться любой человек.

Юрист отметила, что вопрос общения работников ТЦК с родственниками и друзьями является деликатным, поскольку касается как частной жизни, так и служебных обязанностей. Хотя частные разговоры не подлежат жесткому регулированию, действия работников ТЦК как должностных лиц всегда должны соответствовать законодательству. Независимо от родственных связей, все участники этих отношений должны действовать в рамках закона.

Напомним, что в Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. Причем 28 октября стало известно о представлении президентом документа о продлении военного положения до 7 февраля 2025 года. И вряд ли это последнее продление.