Якщо ваш родич чи друг працівник ТЦК: що не можна йому говорити

Хоча працівники територіальних центрів комплектування не мають спеціальних інструкцій щодо спілкування з рідними, їхня робота пов’язана з високим ризиком корупції. Це може призводити до різних правопорушень, наприклад, до невидання повістки родичеві чи знайомому. Та таке порушення на нього можуть відкрити кримінальне провадження. Про це детальніше розповіла юристка Надія Шуляк.

Основні обов’язки працівників ТЦК

Юристка зазначила, що чинне законодавство не містить конкретних правил, які б регулювали спілкування працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) зі своїми родичами чи друзями. Тобто, таких співробітників не зобов’язують дотримуватися будь-яких особливих процедур у спілкуванні з близькими людьми.

Незважаючи на відсутність чітко прописаних правил щодо спілкування працівників ТЦК з родичами, ситуація ускладнюється тим, що керівники ТЦК віднесені до категорії осіб з високим ризиком корупції. Згідно із Законом України “Про запобігання корупції”, такі особи не можуть мати у підпорядкуванні своїх родичів або бути підпорядкованими їм. Виникає парадокс: з одного боку, немає прямих заборон на спілкування, а з іншого – існують обмеження на службові стосунки з родичами.

За словами юристки, питання притягнення до відповідальності працівників ТЦК за незаконні дії, такі як невидача повісток родичеві, вирішується в судовому порядку. Саме суд ухвалює рішення про винуватість особи та призначає відповідне покарання.

Причому з такою заявою може звернутися будь-яка людина.

Юристка зазначила, що питання спілкування працівників ТЦК з родичами та друзями є делікатним, оскільки стосується як приватного життя, так і службових обов’язків. Хоча приватні розмови не підлягають жорсткому регулюванню, дії працівників ТЦК як службових осіб завжди повинні відповідати законодавству. Незалежно від родинних зв’язків, всі учасники цих відносин мають діяти в межах закону.

Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого 2022 року діє військовий стан. При чому 28 жовтня стало відомо про подання президентом документу про продовження воєнного стану до 7 лютого 2025 року. І навряд чи це останнє подовження.