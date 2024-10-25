Українцям профінансують встановлення сонячних батарей: кому та скільки пообіцяли

В Україні почав діяти пакет програм, метою яких є допомога українцям у переході на альтернативне енергозабезпечення. У рамках цих програм фізичним та юридичним особам виділятимуть певну суму коштів або даватимуть безвідсоткові кредити на придбання й встановлення відповідного обладнання. Хто матиме право на отримання допомоги та про які суми йдеться?

Приватні домогосподарства зможуть отримати безвідсотковий кредит на встановлення вітрових генераторів, сонячних батарей та накопичувачів енергії. Максимальна сума кредиту становитиме 480 тис. грн. На погашення кредиту у позичальників буде 10 років.

Тим часом об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а також житлово-будівельним кооперативам (ЖБК) засновники програми готові виділити до 2 млн грн. Ці кошти можна буде використати на встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів. При цьому 70% вартості реалізації цього проекту візьмуть на себе відповідні благодійні фонди.

Право на одержання кредиту для встановлення альтернативних джерел енергопостачання матимуть і юридичні особи. Зокрема представники малого та середнього бізнесу зможуть отримати до 150 млн грн кредиту під 5%, 7% або 9%. Використати отримані кошти вони зможуть на впровадження таких екологічних рішень, як вітрові турбіни, сонячні панелі та енергозберігаючі системи. Крім того на отримані кошти вони зможуть побудувати газопоршневі, газотурбінні чи біогазові установки для генерації електроенергії.

Для малого та середнього бізнесу також передбачена можливість отримання кредитів на суму до 25 млн грн із максимальною річною ставкою 9%. Отримані гроші можна буде витратити на встановлення теплових насосів, сонячних панелей, біокотелень, когенераційних установок, а також вкласти в проекти енергосервісу.

Зауважимо, що кошти на реалізацію перелічених проектів погодилися надати одразу кілька фондів, зокрема Фонд енергоефективності, Фонд розвитку підприємництва та Фонд декарбонізації України. Пакет програм, спрямований на збільшення кількості альтернативних джерел енергії, допоможе зменшити залежність українців від централізованого енергопостачання, що за нинішніх умов є цілком раціональною потребою.