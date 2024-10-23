Колір має значення: експерти розповіли який болгарський перець найкорисніший

Фахівці розповіли про відмінності в харчовій цінності зеленого, жовтого та червоного болгарського перцю.

Хоча червоний болгарський перець традиційно вважається найкориснішим завдяки високому вмісту вітаміну С, лікарі-дієтологи наголошують, що зелений та жовтий сорти також є цінними джерелами вітамінів та мінералів. Взагалі різноманітність кольорів болгарського перцю в раціоні сприяє збалансованому харчуванню та зміцненню здоров’я.

Деталі

Кожен колір болгарського перцю має свої унікальні властивості. Червоний перець, завдяки високому вмісту вітаміну С та антиоксиданту лікопіну, є потужним захисником слизових оболонок від запалень. Жовтий перець, не поступаючись за вмістом вітаміну С, також багатий на інші корисні речовини, які зміцнюють імунну систему та підтримують здоров’я судин.

Жовтий болгарський перець – це справжнє джерело бета-каротину. Цей потужний антиоксидант не лише робить судини еластичнішими, а й сприяє оновленню клітин, захищає шкіру від сонця та покращує зір. Зелений перець, у свою чергу, багатий на антиоксиданти, які активно борються з шкідливими мікроорганізмами та покращують клітинне дихання. Приємним бонусом є те, що зелений перець зберігає свої корисні властивості навіть після теплової обробки.

Термічна обробка болгарського перцю призводить до денатурації вітаміну С, проте біодоступність лікопіну та бета-каротину, навпаки, підвищується. Це пов’язано з руйнуванням клітинних стінок овоча та вивільненням цих пігментів. Незважаючи на високу харчову цінність, болгарський перець містить органічні кислоти та клітковину, що може подразнювати слизову оболонку шлунка у людей з гастритом та іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Оптимальна кількість перцю на день для здорової людини — половина перцю середнього розміру.

Загалом будь-які овочі корисні. Тож намагайтеся включати в раціон максимальну їх кількість. І хоч болгарський перець дорожчає, додайте в раціон моркву, буряк, капусту та інші сезонні овочі.