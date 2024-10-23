Это нужно знать каждому: что означает новый дорожный знак «P+D»

Европейские города вводят инновации в организацию парковки. Новые знаки «P+D» (Паркуй и Езжай) предназначены специально для автомобилей, которыми пользуются по принципу каршеринга. Это удобно для тех, кто желает воспользоваться авто лишь на короткое время, без необходимости иметь собственное транспортное средство.

Что стоит знать

Дорожный знак IP 13f, который указывает на паркоместа для автомобилей, используемых по принципу «поделись автомобилем», был введен в Чехии в прошлом году. Несмотря на официальное утверждение, его активное использование началось лишь недавно. Учитывая растущую популярность каршеринга в Украине, внедрение такого знака могло бы значительно облегчить жизнь водителям и пассажирам

Дорожный знак IP 13f, который имеет вид синего прямоугольника с белыми буквами «P+D», является относительно новым для чешских дорог. Он указывает на паркоместа, предназначенные исключительно для автомобилей, участвующих в программах совместного пользования. Этот знак является логическим дополнением к уже существующим «буквенным знакам», таким как «P+R» (паркуй и иди) и «K+R» (паркуй и езди общественным транспортом). Несмотря на официальное введение в действие, многие водители еще не полностью понимают его значение.

Причины популярности каршеринга

Совместное использование автомобилей – это современный и экологичный подход к передвижению. Это означает, что одну машину могут использовать несколько человек при необходимости, а не только один владелец. В Европе такая практика становится все более популярной. Специальные знаки указывают на паркоместа, предназначенные именно для таких автомобилей, которые не постоянно эксплуатируются одним человеком.

Парковка P+D – это новая инициатива, которая пока реализована только в Чехии. Переймут ли другие европейские страны этот опыт, покажет время. Важно отметить, что в Чехии за неправильную парковку на местах P+D предусмотрены значительные штрафы – от 1000 до 1500 чешских крон, что примерно равно 1783-2674 гривнам.