Украинцы задолжали миллионы гривен за коммуналку: кому могут конфисковать имущество?

В результате войны множество украинцев потеряли доход, и не только доход, но и все свое имущество. Многие накопили большие долги за коммунальные услуги, когда еще в начале войны за это никто не штрафовал и не вводил никаких наказаний. Однако впоследствии льготные условия были отменены и плата за коммуналку стала обязательной. Но некоторые домохозяйства и дальше накапливали долги и сейчас украинцы должны государству суммарно 200 миллиардов гривен. Правительство уже активно думает над тем, как работать с должниками. Известно, что кому-то долги спишут, тогда как на других будут подавать в суд.

Больше всего должников на Днепропетровщине

По данным статистики, именно Днепропетровская область лидирует по количеству должников. Здесь люди должны за коммунальные услуги суммарно миллиард триста тысяч гривен. Сейчас местные коммунальные предприятия уже активно подают заявления в суд на должников, однако люди не спешат их платить.

“Мы почти на 100 процентов готовы к отопительному сезону, но мы еще должны рассчитаться за газ, и мы не зайдем на платформу по закупке газа, чтобы был нормальный тариф для населения, мы должны проплаты произвести, все реструктуризации, все расходы при поддержке города“, – говорит Андрей Клименко, директор КП “Теплоэнерго” Днепровского горсовета.

Говорят, что больше всего люди задолжали за газ, но от этого страдают и другие поставщики коммунальных услуг: водоканалы и поставщики электроэнергии.

Как будут бороться с должниками?

В настоящее время уже инициируются законопроекты, позволяющие ограничивать должников в различных действиях. К примеру, должник не сможет зарегистрировать автомобиль, или не сможет продать недвижимость, или даже подарить ее. Могут быть и худшие сценарии.

“Хуже всего – это арест и конфискация в дальнейшем движимого, недвижимого имущества. Следует обратить внимание, что это исключительное средство взыскания. Квартиру забрать могут в случае, если сумма взыскания превышает 20 минимальных заработных плат, на сегодня это около 160 000 гривен”, — говорят юристы.

Что касается списания долгов, то они могут касаться только самых уязвимых категорий населения и людей, потерявших имущество в результате боевых действий. Всех остальных в лучшем случае ждет реструктуризация.