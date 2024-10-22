«Привет, это ты на фото”: стало известно о новом виде мошенничества в мессенджерах

Мошенники разработали новый способ обмана владельцев мобильных устройств с помощью популярного мессенджера Telegram. Злоумышленники присылают пользователям вредоносные файлы с провокационным сообщением: «Привет, это ты на фото?». Таким образом, они соблазняют людей открыть файл, чтобы увидеть фотографию. Ни в коем случае не делайте этого – это может привести к заражению вашего устройства.

На самом деле, вместо ожидаемого фото вы получите вредоносную программу, которая может нанести вред вашему телефону. Будьте осторожны, если получили сообщение «Привет, это ты на фото?» с каким-то файлом. Ни в коем случае не открывайте такие файлы! Обратите внимание: фотографии не имеют расширения APK, а именно такие файлы рассылают мошенники через Telegram.

В последнее время именно эта схема набирает популярность. Предлагаем узнать больше о том, как не стать жертвой мошенников.

Как обезопасить себя от мошенников в соцсетях и интернет-магазинах

Мир онлайн-шопинга и социальных сетей открывает перед нами множество возможностей, но в то же время таит в себе и определенные риски. Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте нескольким простым правилам:

Проверяйте продавцов и магазины. Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами других покупателей, проверьте наличие контактных данных продавца и его репутацию.

Обращайте внимание на цену. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Не доверяйте слишком низким ценам.

Выбирайте безопасные способы оплаты. Отдавайте предпочтение проверенным платежным системам, которые обеспечивают дополнительную защиту покупателей.

Не переходите по подозрительным ссылкам. Не открывайте файлы и не переходите по ссылкам из неизвестных источников, особенно если они приходят от незнакомых людей.

Включите двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты вашей учетной записи.

Не разглашайте личную информацию. Никогда не передавайте свои банковские данные, пароли и другую конфиденциальную информацию незнакомцам.

Регулярно обновляйте программное обеспечение. Устанавливайте последние обновления для операционной системы и антивирусного программного обеспечения.

Будьте бдительными. Если что-то кажется подозрительным, лучше отказаться от сделки.

Помните, что осторожность – ваша лучшая защита от мошенников. Если вы все же стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.