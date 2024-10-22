«Привет, это ты на фото”: стало известно о новом виде мошенничества в мессенджерах
Мошенники разработали новый способ обмана владельцев мобильных устройств с помощью популярного мессенджера Telegram. Злоумышленники присылают пользователям вредоносные файлы с провокационным сообщением: «Привет, это ты на фото?». Таким образом, они соблазняют людей открыть файл, чтобы увидеть фотографию. Ни в коем случае не делайте этого – это может привести к заражению вашего устройства.
На самом деле, вместо ожидаемого фото вы получите вредоносную программу, которая может нанести вред вашему телефону. Будьте осторожны, если получили сообщение «Привет, это ты на фото?» с каким-то файлом. Ни в коем случае не открывайте такие файлы! Обратите внимание: фотографии не имеют расширения APK, а именно такие файлы рассылают мошенники через Telegram.
В последнее время именно эта схема набирает популярность. Предлагаем узнать больше о том, как не стать жертвой мошенников.
Как обезопасить себя от мошенников в соцсетях и интернет-магазинах
Мир онлайн-шопинга и социальных сетей открывает перед нами множество возможностей, но в то же время таит в себе и определенные риски. Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте нескольким простым правилам:
- Проверяйте продавцов и магазины. Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами других покупателей, проверьте наличие контактных данных продавца и его репутацию.
- Обращайте внимание на цену. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Не доверяйте слишком низким ценам.
- Выбирайте безопасные способы оплаты. Отдавайте предпочтение проверенным платежным системам, которые обеспечивают дополнительную защиту покупателей.
- Не переходите по подозрительным ссылкам. Не открывайте файлы и не переходите по ссылкам из неизвестных источников, особенно если они приходят от незнакомых людей.
- Включите двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты вашей учетной записи.
- Не разглашайте личную информацию. Никогда не передавайте свои банковские данные, пароли и другую конфиденциальную информацию незнакомцам.
- Регулярно обновляйте программное обеспечение. Устанавливайте последние обновления для операционной системы и антивирусного программного обеспечения.
- Будьте бдительными. Если что-то кажется подозрительным, лучше отказаться от сделки.
Помните, что осторожность – ваша лучшая защита от мошенников. Если вы все же стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter