Повар поделился секретом, как гораздо быстрее сварить картофель и сохранить в ней все витамины

Картофель — это самый популярный продукт среди украинских хозяек. Этот овощ варят, жарят, запекают, добавляют в салаты, супы и многие другие блюда. Одно из самых популярных блюд из этого овоща – это картофельное пюре. Однако, как оказывается, большинство хозяек готовят его неправильно. То есть неправильно именно варят картофель, из-за чего он, во-первых, долго готовится, а во-вторых теряет ряд полезных витаминов и микроэлементов. Профессиональный повар рассказал, как все правильно делать.

Как правильно варить картофель?

Правило, одно, но оно довольно веское и в то же время очень простое. Оказывается сырой картофель нужно помещать уже в кипящую воду. Большинство хозяек делают наоборот. Бросают картофель в холодную воду, ждут пока он закипит и затем варят до готовности. Попытайтесь один раз сделать по-другому.

«Картофель я рекомендую всегда класть в кипящую воду. Это принцип термовлагопереноса. Для того чтобы картофель был вкуснее и все, что в нем содержится, вкус, витамины — остались внутри, а не пошли в воду, нужно класть корнеплод всегда в кипящую воду. Это касается мяса, рыбы и других овощей и фруктов. Воду нужно сразу солить. За счет соли картофель готовится быстрее», — сказал повар.

Также, чтобы блюдо получилось еще вкуснее, повар советует добавить в воду в процессе варки лавровый лист или какие-то любимые специи. Они придадут картофелю немного иного аромата и нотку пикантности.

Можно в воду добавлять и свежую зелень, например укроп или петрушку. Это уже каждый должен ориентироваться на собственные вкусовые предпочтения.

Готовое блюдо можно заправить маслом и добавить немного молока или сливок. А сверху посыпать сухим чесноком или паприкой, и тогда обычное пюре будет смаковать совсем не обычно.