Как избежать штрафа за использование телефона за рулем? Неожиданный лайфхак

Кто бы мог подумать, что канцелярский ластик может спасти вас от больших неприятностей на дороге? Узнайте, как с помощью ластика избежать штрафа в 1500 гривен.

Детали

В соответствии со статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, водителям, которые пользуются мобильным телефоном во время управления транспортным средством, держа его в руках, грозит административная ответственность в виде штрафа. Размер штрафа зависит от последствий нарушения: за первичное нарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен, а если действия водителя привели к созданию аварийной ситуации – 1445 гривен.

В случае отсутствия специального держателя для смартфона, можно воспользоваться простым и доступным средством – канцелярским ластиком. Протянув ее через вентиляционную решетку автомобиля и создав петлю, вы получите надежный и устойчивый держатель для своего телефона. Такой способ позволит вам безопасно использовать смартфон во время поездки, не отвлекаясь от дороги и не нарушая правила дорожного движения.

Хоть это и временное решение, но это отличная альтернатива в дороге. Так обе ваши руки будут свободны и вы сможете сосредоточиться на дороге, а не на разговоре.

А лучше всего вообще не пользоваться смартфоном за рулем.

Даже если вы уверены в собственных навыках вождения и полностью контролируете ситуацию, вы никогда не можете знать кто за рулем машины в соседнем ряду. Всегда будьте готовы к неожиданностям.

Кстати, стоит напомнить, что с 1 ноября в Украине ограничат скорость на многих дорогах. Для этого даже заменят дорожные знаки. Речь идет об ограничении скорости до 50 км в час, вместо 80 км. Это связано с осложнением дорожного движения из-за погодных условий. Все чаще утро начинается с туманов, а заморозки и снегопады, которые вскоре придут в Украину, создают опасность на дороге.