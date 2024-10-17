Як уникнути штрафу за використання телефону за кермом? Несподіваний лайфхак

Хто б міг подумати, що канцелярська гумка може врятувати вас від великих неприємностей на дорозі? Дізнайтеся, як за допомогою гумки уникнути штрафу в 1500 гривень.

Деталі

Відповідно до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, водіям, які користуються мобільним телефоном під час керування транспортним засобом, тримаючи його в руках, загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Розмір штрафу залежить від наслідків порушення: за первинне порушення передбачено штраф у розмірі 510 гривень, а якщо дії водія призвели до створення аварійної ситуації – 1445 гривень.

У разі відсутності спеціального тримача для смартфона, можна скористатися простим і доступним засобом – канцелярською гумкою. Протягнувши її через вентиляційну решітку автомобіля і створивши петлю, ви отримаєте надійний і стійкий тримач для свого телефону. Такий спосіб дозволить вам безпечно використовувати смартфон під час поїздки, не відволікаючись від дороги і не порушуючи правила дорожнього руху.

Хоч це і тимчасове рішення, але це чудова альтернатива в дорозі. Так обидві ваші руки будуть вільні і ви зможете зосередитися на дорозі, а не на розмові.

А найкраще взагалі не користуватися смартфоном за кермом.

Навіть якщо ви впевнені у власних навичках водіння та повністю контролюєте ситуацію, ви ніколи не можете знати хто за кермом автівки в сусідньому ряду. Завжди будьте готові до несподіванок.

До речі, варто нагадати що з 1 листопада в Україні обмежать швидкість на багатьох дорогах. Для цього навіть замінять дорожні знаки. Йдеться про обмеження швидкості до 50 км на годину, замість 80 км. Це пов’язано з ускладненням дорожнього руху через погодні умови. Все частіше ранок починається з туманів, а заморозки та снігопади, які невдовзі прийдуть до України, створюють небезпеку на дорозі.