Есть 10 дней на возврат средств: пенсионеров обяжут вернуть часть выплаты в бюджет

Согласно украинскому законодательству, пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд о любых существенных изменениях в своей жизни, которые могут повлиять на размер пенсии или право на ее получение. В частности, об изменении занятости (трудоустройство или увольнение) пенсионер должен сообщить в течение 10 дней. Невыполнение этого требования может привести к возникновению задолженности перед государством.

Детали

Согласно украинскому законодательству, все пенсионеры обязаны сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях в своем статусе, в частности, о начале трудовой деятельности или предпринимательской деятельности. Если пенсионер скрывает этот факт, он получает пенсию незаконно и обязан вернуть все излишне выплаченные средства.

Увольнение с работы открывает для пенсионеров доступ к ряду дополнительных выплат и перерасчетов, которые предоставляются исключительно неработающим лицам. В частности, после увольнения пенсионеры имеют право на ежегодный перерасчет пенсии в связи с ростом прожиточного минимума.

Если вы, будучи пенсионером, зарегистрировались как физическое лицо-предприниматель, но фактически не осуществляете предпринимательской деятельности, то согласно действующему законодательству вы все равно считаетесь работающим пенсионером. Для того чтобы получить статус неработающего пенсионера и соответствующие льготы, необходимо официально прекратить свою предпринимательскую деятельность.

Для того, чтобы внести изменения в свои пенсионные выплаты, связанные с изменением трудового статуса, пенсионеры обязаны подать в Пенсионный фонд заявление и документы, подтверждающие дату трудоустройства, увольнения или прекращения предпринимательской деятельности. Это могут быть приказы, трудовые книжки, гражданско-правовые договоры и т.д.

Недавние расчеты показали, что в Украине прожиточный минимум для взрослого человека составляет более 9 тысяч гривен, тогда как минимальная зарплата едва достигает 8 тысяч. Это означает, что большинство украинцев вынуждены выживать, а не жить. Семьи с детьми оказываются в еще более затруднительном положении, ведь прожиточный минимум на ребенка достигает почти 8 тысяч гривен. Такая ситуация недопустима и требует немедленных действий.