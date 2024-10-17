Канікулів не буде: в яких регіонах дітей позбавлять відпочинку

У 2024 році українські школярі деяких областей будуть позбавлені традиційного осіннього відпочинку через війну та енергетичну кризу.

Незважаючи на рекомендації Міністерства освіти щодо дат осінніх канікул (28 жовтня – 3 листопада), кожен навчальний заклад має певну свободу у виборі часу для відпочинку учнів. Розглянемо, чому деякі школи вирішили відмовитися від традиційних осінніх канікул.

Де скасувати осінні канікули 2024

У Кропивницькому осінні канікули цього року були скасовані. Замість традиційного відпочинку учні навчатимуться до 13 грудня, а зимові канікули будуть продовжені до 13 січня. Такий графік був обраний з метою адаптації до поточних умов та забезпечення безперебійного навчального процесу.

За словами Лариси Костенко, начальниці управління освіти Кропивницького, такий розподіл навчального часу є найкращим рішенням за поточних умов. Водночас вона зазначила, що освітній процес може бути скоригований залежно від змін енергетичної ситуації.

Разом з тим, начальниця управління освіти згадала, що раніше лунали пропозиції про введення занять по суботах.

Також відомо, що у шести громадах Полтавської області: Великобагачанській, Великорублівській, Драбинівській, Нехворощанській, Оржицькій та Хорольській, було прийнято рішення про скасування осінніх канікул.

Загалом кожен регіон самостійно приймає рішення виходячи із ситуації в своїй місцевості.

Додамо, що вже майже п’ять років в Україні суттєві труднощі з освітою Починаючи з пандемії коронавірусу 2019 року діти навчаються дистанційно. Звісно. коли загроза пандемії стала не такою значною, діти повернулися за парти. Але в багатьох регіонах, зокрема тих, що наближені до лінії фронту, просто неможливо організувати безпечне навчання. Тож останнім часом майже по всій Україні в школах чергують очне та дистанційне навчання. В першу чергу формат навчання обирається виходячи із доступності укриттів у школах та інших навчальних закладах.