В Министерстве образования обращают внимание на то, что школьники, обучающиеся в 10 и 11 классе, особенно парни, массово покидают Украину.

По данным Министерства образования, наблюдается стремительный отток учеников старших классов, в частности парней, за границу. Эту проблему поднял министр Оксен Лисовой во время своего выступления в парламенте.

Детали

Оксен Лисовой выразил обеспокоенность по поводу того, что все больше украинских школьников, особенно мальчиков старших классов, выезжают за границу в поисках лучших образовательных возможностей. По его словам, эта тенденция грозит потерей молодых талантов для страны и может негативно повлиять на ее будущее. Министр призвал к принятию срочных мер, таких как реформирование образовательной системы, повышение заработных плат учителям и создание новых рабочих мест для молодежи, чтобы сделать Украину более привлекательной для обучения и жизни.

По словам министра образования, ключевым фактором, который может побудить старшеклассников остаться в Украине, является качество образования. Оксен Лисовой подчеркнул, что миф о том, что зарубежное образование значительно лучше украинского, является преувеличенным. На самом деле, многие украинские учебные заведения предлагают высокий уровень подготовки. Однако, для того чтобы удержать молодежь в стране, необходимо постоянно работать над улучшением качества образования и созданием благоприятных условий для обучения и развития молодых людей.

Однако люди не согласны с таким утверждением. Отток молодежи в первую очередь связан с риском мобилизации. Родители опасаются снижения призывного возраста до 18, например. Именно поэтому в возрасте 16-17 лет подростки массово уезжают. Поэтому вряд ли до завершения войны правительство найдет способ удержать подростков в Украине.

Добавим, что сейчас прямого запрета на выезд несовершеннолетних из Украины нет. Однако недавно были подобные обсуждения и намеки. В недавнем интервью Корчинский настойчиво пытался доказать необходимость запрета выезд из Украины детей. Вроде бы только так удастся сохранить нацию.