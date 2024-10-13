ТЦК отменит штрафы за не обновление данных: кого это касается 

Как сообщил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало, все военнообязанные Сумщины, которые своевременно обновили свои персональные данные в соответствии с требованиями нового законодательства, не будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Кто законно избежит штрафа

Как отметил Сергей Монукало, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК, трехмесячный период для обновления данных был специально предоставлен для того, чтобы люди могли это сделать без штрафов. Даже если кто-то не обновлял данные 10 лет, но успел сделать это в течение этого периода, то он обезопасил себя от штрафных санкций.

По словам Монукала, трехмесячный срок для обновления данных был своеобразной инициативой, которая позволяла военнообязанным не только избежать штрафов, но и помочь военным комиссариатам в организации мобилизационной работы. Это похоже на добровольную сдачу оружия: человек демонстрирует свою лояльность и желание сотрудничать с государством.

Что еще стоит знать

А тем временем уже в ближайшее время в Украине может заработать экономическое бронирование. Окончательная концепция до сих пор неизвестна. Продолжается обсуждение. Но известно, что в правительстве рассматривают три сценария.

Это решение довольно непопулярное, но это вынужденный шаг. В первую очередь речь идет о наполнении госбюджета. Кстати, на днях Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении историческое повышение налогов. Таким образом украинцы не дополучат дополнительные 3,5% от своей заработной платы. С 2014 года украинцы платили 1,5% военного сбора, теперь это будет 5%. Добавим, что военнослужащие освобождены от уплаты военного сбора по новым правилам. Также в ближайшие месяцы в Украине могут повысить налог на добавленную стоимость. Соответственно, стоимость товаров и услуг в Украине может существенно возрасти.

И чем дольше продлится война, тем хуже будут последствия для экономики страны. Особенно если западные партнеры и в дальнейшем будут сокращать военную и денежную помощь.