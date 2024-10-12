Стало известно когда начнется отопительный сезон и сколько будем платить за тепло

Традиционно отопительный сезон в Украине стартует в середине октября. Однако реально дата может колебаться. Так когда батареи наконец потеплеют? Все зависит от того, насколько холодной будет ближайшая неделя.

Когда в Украине стартует отопительный сезон 2024-2025

Решение о начале отопительного сезона принимают местные органы власти, когда средняя суточная температура в течение трех суток опускается ниже +8°C. Учитывая это, даты начала отопления могут отличаться в разных регионах Украины.

Мэр Киева сообщил, что ориентировочно с 15 октября киевляне смогут получить тепло в свои дома. Однако, эта дата является лишь плановой. Реальный старт отопительного сезона будет зависеть не только от погодных условий, но и от того, насколько быстро коммунальщики завершат все необходимые работы и устранят возможные неполадки.

Первыми тепло получают школы, садики и больницы. Только потом батареи теплеют в наших квартирах. Обычно, отопительный сезон длится около полугода и заканчивается, когда на улице становится теплее +8 градусов и держится такая погода три дня подряд.

Актуальные тарифы на тепло и газ

Благодаря мораторию, введенному из-за военного положения, тарифы на газ, горячую воду и отопление в Украине не повышаются. «Нафтогаз» зафиксировал цену на газ на уровне 7,96 гривны за кубометр до конца апреля следующего года. У других поставщиков стоимость газа также остается относительно стабильной и варьируется в небольшом диапазоне.

Добавим, что уже этой весной стоимость коммунальных услуг может вырасти. С большой вероятностью снова подорожает электроэнергия. Также правительство может отменить мораторий на газ. Кстати, украинцев предупреждают о возможных перебоях в газоснабжении. Если российские оккупанты будут осуществлять ракетные атаки на энергетическую газовую инфраструктуру, то могут ввести графики подачи газа.