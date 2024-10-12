Стало відомо коли почнеться опалювальний сезон та скільки будемо платити за тепло

Традиційно опалювальний сезон в Україні стартує в середині жовтня. Однак реально дата може коливатися. Тож коли батареї нарешті потеплішають? Все залежить від того, наскільки холодною буде найближчий тиждень.

Коли в Україні стартує опалювальний сезон 2024-2025

Рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві органи влади, коли середня добова температура протягом трьох діб опускається нижче +8°C. З огляду на це, дати початку опалення можуть відрізнятися в різних регіонах України.

Мер Києва повідомив, що орієнтовно з 15 жовтня кияни зможуть отримати тепло у свої домівки. Проте, ця дата є лише плановою. Реальний старт опалювального сезону залежатиме не лише від погодних умов, а й від того, наскільки швидко комунальники завершать усі необхідні роботи та усунуть можливі неполадки.

Першими тепло отримують школи, садочки та лікарні. Тільки потім батареї теплішають у наших квартирах. Зазвичай, опалювальний сезон триває близько півроку і закінчується, коли на вулиці стає тепліше +8 градусів і тримається така погода три дні поспіль.

Актуальні тарифи на тепло та газ

Завдяки мораторію, запровадженому через воєнний стан, тарифи на газ, гарячу воду та опалення в Україні не підвищуються. «Нафтогаз» зафіксував ціну на газ на рівні 7,96 гривні за кубометр до кінця квітня наступного року. В інших постачальників вартість газу також залишається відносно стабільною і варіюється в невеликому діапазоні.

Додамо, що вже цієї весни вартість комунальних послуг може зрости. З великою ймовірністю знову здорожчає електроенергія. Також уряд може скасувати мораторій на газ. До речі, українців попереджають про можливі перебої в газопостачанні. Якщо російські окупанти будуть здійснювати ракетні атаки на енергетичну газову інфраструктуру, то можуть запровадити графіки подачі газу.