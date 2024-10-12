Стало известно на сколько уменьшатся зарплаты украинцев после исторического повышения налогов

Новые налоги приведут к уменьшению реальной зарплаты украинских учителей. Мы выяснили на какую сумму сократятся доходы педагогов.

Верховная Рада приняла закон об увеличении налоговой нагрузки на граждан. В частности, военный сбор вырастет до 5%, что приведет к уменьшению зарплат учителей на 3,5%.

Детали

Увеличение военного сбора существенно ударит по карманам украинцев. Например, если раньше с 15 тысяч гривен забирали 225 гривен, то теперь отчисления вырастут до 750 гривен.

При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что правительство приложит максимум усилий, чтобы смягчить негативные последствия повышения военного сбора для учителей и других работников образования. Однако пока это только слова. Никакой конкретики нет.

Что принес закон об историческом повышении налогов

Повышения военного сбора не будет только для бойцов ВСУ, для всех остальных – будет, причем оплатить его нужно будет уже в октябре.

Другое важное об увеличении налогов:

Военный сбор в размере 1% от дохода для ФЛП 3 группы;

Военный сбор для ФЛП-плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп на уровне 10% минимальной зарплаты;

Установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений на уровне 25%;

Ежемесячная подача отчетности НДФЛ (для экон. бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

Тем временем в 2025 году в Украине планируют легализовать крипту. Причина одна – налогообложение. При этом никаких льгот не планируется. Сейчас правительство ищет всевозможные варианты для наполнения государственного бюджета. Поэтому вероятно это не последнее повышение налогов. Западные партнеры не спешат оказывать денежную помощь, а то что предоставляют нельзя тратить на заработные платы военных. Поэтому власть ищет все способы для покрытия дефицита.