В Китаї запустили гігантський полігон для тестування iPhone
У Китаї запрацював гігантський комплекс Apple, де компанія вестиме дослідження і тестування продукції, що випускається в країні: смартфонів, планшетів і шолома віртуальної реальності. Крім того, вважають в Apple, комплекс допоможе в посиленні контактів з місцевими постачальниками.
Площа комплексу становить на початковому етапі 20 тис. кв. м, він стане економічним і бізнес-хабом, оточеним важливими з економічної точки зору містами. Як пише South China Morning Post, у центр наймуть понад тисячу співробітників – тут працюватимуть як китайські, так і зарубіжні фахівці.
Вважається також, що центр Apple, який претендує на звання найбільшого для компанії за межами США, допоможе в конкуренції з місцевими гравцями, зокрема Huawei, передає SCMP.
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