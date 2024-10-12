В Китаї запустили гігантський полігон для тестування iPhone

У Китаї запрацював гігантський комплекс Apple, де компанія вестиме дослідження і тестування продукції, що випускається в країні: смартфонів, планшетів і шолома віртуальної реальності. Крім того, вважають в Apple, комплекс допоможе в посиленні контактів з місцевими постачальниками.

Площа комплексу становить на початковому етапі 20 тис. кв. м, він стане економічним і бізнес-хабом, оточеним важливими з економічної точки зору містами. Як пише South China Morning Post, у центр наймуть понад тисячу співробітників – тут працюватимуть як китайські, так і зарубіжні фахівці.

Вважається також, що центр Apple, який претендує на звання найбільшого для компанії за межами США, допоможе в конкуренції з місцевими гравцями, зокрема Huawei, передає SCMP.