Огляд нового iPhone 15, iPhone 15 Pro, Phone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max

Довгоочікувана презентація нового покоління iPhone відбулася вчора, 12 вересня. Купертиновці представили чотири моделі: базовий 6,1-дюймовий iPhone 15, 6,1-дюймовий iPhone 15 Pro, збільшений 6,7-дюймовий iPhone 15 Plus та флагманський iPhone 15 Pro Max. Від назви Ultra все ж таки вирішили відмовитися, але можливо, цей варіант побачить світ наступного року.

Головні зміни

Всі моделі iPhone 15 та iPhone 15 Pro пропонують відмінні характеристики, але Pro-версії забезпечують більш досвідчений досвід з високою частотою оновлення екрана та додатковими камерами.

Pro версії отримали титановий корпус, завдяки чому вони стали на 10% легшими, ніж Pro-Версії попередніх років. Також титанова окантовка додає гаджету міцності, навіть якщо смартфон впаде руба, то ймовірність глобальних пошкоджень мінімальна.

На особливу увагу заслуговує камера. Pro Max на додаток до покращених показників отримала камеру перископ, яка дає можливість п’ятикратного зуму.

Застарілий порт Lightning замінили на USB Type-C у всіх моделях лінійки. Телефони матимуть Dynamic Island – оновлений виріз у верхній частині екрану, який займає менше візуального простору. Вперше ця функція була додана до моделей iPhone 14 Pro минулого року як інструмент для відстеження поточної активності, наприклад, напрямків руху або музики.

Характеристики iPhone 15 Pro та 15 Pro Max:

Дисплей із високою частотою оновлення: LTPO Super Retina XDR OLED екран із підтримкою частоти оновлення до 120 Гц забезпечує більш плавну та реактивну взаємодію з пристроєм.

Новий чіпсет A17 Bionic на сьогодні має найпотужнішу продуктивність і високу енергоефективність. Час роботи Pro моделей буде значно вищим, ніж у базових айфонів.

8 ГБ оперативної пам’яті забезпечують видатну продуктивність та багатозадачність.

Більший вибір накопичувачів: Можливість вибору моделей із накопичувачами до 1 ТБ NVMe дозволяє зберігати більше даних.

Версія “Pro” має кольорову гаму із чотирьох відтінків: чорний, темно блакитний, темно сірий та світло сірий.

«Начинка» iPhone 15 і 15 Plus:

Моделі оснащені Super Retina XDR OLED екранами з високою роздільною здатністю та підтримкою HDR10 та Dolby Vision.

Чіпсет A16 Bionic забезпечує високу продуктивність та швидку роботу додатків та ігор.

6 ГБ оперативної пам’яті та три варіанти накопичувача. Користувачі можуть вибрати моделі зі 128, 256 і навіть 512 ГБ NVMe накопичувачами.

Моделі отримали основну камеру на 48 Мп з оптичною стабілізацією, надширококутну камеру та фронтальну камеру на 12 Мп.

Швидка зарядка, підтримка 5G і Wi-Fi 6.

“П’ятнадцятка” матиме п’ять кольорів: чорний, блакитний, рожевий, білий та жовтий.

Всі моделі, як і раніше, надійно захищені від води та пилу та відповідають стандарту IP68, а також оснащені лицьовим сканером Face ID.

Де купити

Нові айфони з’являються у продажу не відразу після презентації, а днів за десять. Але на гаджети можна оформити передзамовлення і отримати можливість одним з перших протестувати нові функції смартфона.

Оформити попереднє замовлення можна на сайті eStore.ua. Магазин спеціалізується на техніці Apple, тому тут завжди представлений великий асортимент «яблучної» продукції та новинки з’являються раніше за решту українських магазинів.