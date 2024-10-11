В Украине хотят отменить экономическое бронирование и аннулировать часть броней: что известно на сегодня

В Украине во время войны было введено экономическое бронирование. То есть предприятия, которые подпадали под ряд параметров, могли забронировать до 50% всех военнообязанных работников. Некоторые организации и вовсе вправе бронировать 100% работников. Забронированные лица имеют отсрочку от мобилизации на полгода или год. Однако теперь все может измениться. В Минобороны решили проверить всех забронированных и вообще пересмотреть процедуру бронирования мужчин, чтобы последние ею не злоупотребляли.

В настоящее время процесс бронирования приостановлен

Министерство обороны совместно с Министерством экономики решило, что до 15 ноября 2024 года процедура бронирования будет приостановлена. То есть до этого времени новые бронирования не будут выдавать. Все для того, чтобы проверить все компании и всех забронированных военнообязанных. И идентифицировать тех, кто получил броню без веских причин. То есть, если предприятие не относится к критически важным, или не дотягивает по некоторым показателям, как уровень зарплат, или уплаченных налогов. Итак, в течение следующих нескольких месяцев, вероятно, большая часть украинцев потеряют свою броню. Она будет аннулирована. И львиная доля тех, кто рассчитывал на экономическое бронирование, вероятно не смогут его получить.

Какие еще есть новости о мобилизации?

Среди актуальных новостей и позитивная информация для молодых людей, которым еще не исполнилось 25 лет. В частности, 9 октября на заседании Верховной Рады было принято решение запретить мобилизацию молодых людей, которым исполнилось 18-25 лет. Но есть одно условие. Они должны иметь статус ограниченно пригодных. На фоне этой новости украинцы заговорили о возможности демобилизации тех, кому нет 25 лет и есть статус ограниченно пригодного. Однако об этом пока речи не было.