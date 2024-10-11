В Україні хочуть скасувати економічне бронювання та анулювати частину броней: що відомо станом на сьогодні

В Україні під час війни було запроваджено економічне бронювання. Тобто, підприємства, які підпадали під низку параметрів, могли забронювати до 50% від усіх військовозобов’язаних працівників. Деякі організації й зовсім мають право бронювати 100% працівників. Заброньовані особи мають відстрочку від мобілізації на пів року або рік. Однак, тепер все може змінитися. У Міноборони вирішили перевірити всіх заброньованих, та загалом переглянути процедуру бронювання чоловіків, щоб останні нею не зловживали.

Наразі процес бронювання призупинено

Міністерство оборони спільно з Міністерством економіки вирішили, що до 15 листопада 2024 року процедура бронювання буде тимчасово призупинена. Тобто до цього часу нових бронювань не видаватимуть. Все для того, аби перевірити всі компанії, та всіх заброньованих військовозобов’язаних. Та ідентифікувати тих, які отримали броню без вагомих на те причин. Тобто, якщо підприємство не відноситься до критично важливих, або не дотягує за деякими показниками, як от рівень зарплат, чи сплачених податків. Тож, протягом наступних кількох місяців, ймовірно велика частка українців втратять свою броню. Вона буде анульована. І левова частка тих, які розраховували на економічне бронювання, ймовірно не зможуть його отримати.

Які ще є новини стосовно мобілізації?

Серед актуальних новин й позитивна інформація для юнаків, яким ще не виповнилося 25 років. Зокрема, 9 жовтня на засіданні Верховної Ради було прийнято рішення заборонити мобілізацію юнаків, яким виповнилося 18-25 років. Але є одна умова. Вони повинні мати статус обмежено придатних. На фоні цієї новини українці заговорили про можливість демобілізації тих, кому немає 25 років і є статус обмежено придатного. Однак, про це поки мови не було.