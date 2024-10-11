Часть пенсионеров может получить авансом сразу шесть пенсионных выплат: кого это касается?

В Украине есть ряд законов, регулирующих процесс начисления пенсионных выплат. В частности, согласно одному из таких законопроектов, некоторые пенсионеры могут авансом получить сразу шесть пенсионных выплат. Речь идет о тех лицах, которые выезжают за границу на ПМЖ. Украинское законодательство не предусматривает в таком случае сохранение пенсионных выплат. То есть, лицо не может жить в другой стране на постоянной основе и параллельно получать пенсию. Однако напоследок можно получить от Пенсионного фонда сумму эквивалентную шести выплатам.

Что для этого нужно?

Если вы выезжаете за границу на ПМЖ и хотите получить шесть выплат, вам нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного Фонда со следующим перечнем документов.

Заявление. Его образец можно взять непосредственно в отделении, где и корректно заполнить. Загранпаспорт, где будет указано, что вы уезжаете в другую страну с целью постоянного жительства. Справку о снятии с регистрации по месту жительства в Украине.

Деньги вам поступят таким образом, как вы всегда получаете пенсию. То есть, это может быть либо банковский счет, либо отделение Укрпочты.

Пенсии в 2025 году “заморозят”

К слову, об актуальных новостях для пенсионеров. В Украине в 2025 году решили заморозить размер минимальной пенсии и заработной платы. То есть несмотря на инфляцию и рост цен, эти две выплаты не планируют увеличивать. Никаких надбавок и перерасчетов ждать не придется. Единственное, что, вероятно, произойдет — это ежегодная мартовская индексация, однако она точно не поможет догнать инфляцию. Эксперты говорят, что такое решение Правительства крайне неверно, ведь некоторые пенсионеры просто не будут иметь средств на базовые продукты. В правительстве же добавляют, что другого выхода нет, ведь средств в бюджете критически мало и львиная их доля идет на военную отрасль. Добавляют, что если свободные средства появятся, то “заморозку” могут отменить.