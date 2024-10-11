Частина пенсіонерів може отримати авансом одразу шість пенсійних виплат: кого стосується?

В Україні є низка різноманітних законів, які регулюють процес нарахування пенсійних виплат. Зокрема, згідно з одним із таких законопроєктів деякі пенсіонери можуть авансом отримати одразу шість пенсійних виплат. Мова про тих осіб, які виїжджають за кордон на ПМП. Українське законодавство не передбачає в такому випадку збереження пенсійних виплат. Тобто особа не може жити в іншій країні на постійній основі й паралельно отримувати пенсію. Однак наостанок можна отримати від Пенсійного фонду суму еквівалентну шістьом виплатам.

Що для цього потрібно?

Якщо ви виїжджаєте за кордон на ПМП, і хочете отримати шість виплат, вам потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного Фонду з наступним переліком документів.

Заява. Її зразок можна взяти безпосередньо у відділенні, де й коректно заповнити. Закордонний паспорт, де буде вказано, що ви виїжджаєте в іншу країну з метою постійного місця проживання. Довідку про зняття з реєстрації за місцем проживання в Україні.

Гроші вам поступлять таким чином, як ви завжди отримуєте пенсію. Тобто це може бути або банківський рахунок, або відділення Укрпошти.

Пенсії у 2025 році “заморозять”

До слова, про актуальні новини для пенсіонерів. В Україні у 2025 році вирішили заморозити розмір мінімальної пенсії та зарплати. Тобто, попри інфляцію та ріст цін, ці дві виплати не планують збільшувати. Жодних надбавок та перерахунків чекати не доведеться. Єдине, що ймовірно відбудеться — це щорічна березнева індексація, однак вона точно не допоможе наздогнати інфляцію. Експерти кажуть, що таке рішення Уряду є вкрай невірним, адже деякі пенсіонери просто не матимуть коштів на базові продукти. В Уряді ж додають, що іншого виходу немає, адже коштів у бюджеті критично мало й левова їх частка йде на військову галузь. Додають, що якщо вільні кошти таки з’являться, то “замороження” можуть скасувати.