Стало известно, сколько будет стоить электроэнергия с 1 ноября

Ежемесячно украинцы с волнением ожидают информации о возможном обновлении тарифов на электроэнергию или других коммунальных услугах. С газом дела проще, ведь на него действует Мораторий, подписанный Президентом. Согласно этому Мораторию, газ не будет дорожать, еще как минимум до конца отопительного сезона 2024-2025. А вот с электроэнергией все не так-то просто. Тариф на свет уже рос несколько раз как для предпринимателей, так и для обычных граждан. И вот сейчас с началом отопительного сезона тариф может в любой момент возрасти снова. Особенно учитывая тот факт, что после массированных обстрелов невосстановленной остается еще львиная доли критической инфраструктуры.

Пока тарифы поднимать не будут

С 1 ноября украинцы будут платить за свет так же, как и в октябре. Это будет в среднем 4,32 гривны за киловатт. Отмечается, что такой тариф планируется применять как минимум до апреля 2025 года. Однако представители отрасли отмечают, что точные прогнозы можно делать разве что на месяц вперед. Ведь неизвестно, будут ли дальнейшие обстрелы и повреждения инфраструктуры, и какие дополнительные расходы еще придется покрывать.

Планируют ли отключать свет?

Еще один вопрос, который сильно беспокоит украинцев. Планируются ли снова почасовые отключения света. В Укрэнерго ответили, что пока света хватает, поэтому отключений не прогнозируют. Единственное, что наблюдается дефицит тока в пиковые часы: с 17:00 до 22:00. Так что украинцев призывают в это время пытаться экономить электроэнергию, чтобы не перегружать сети. Ведь если ситуация будет критической, то в некоторых регионах в эти часы свет могут все-таки выключать, даже если до этого в графике отключения подобного не планировалось.