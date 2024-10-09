Украинцы нарушители подлежат депортации: правительство Польши сообщило важную новость

Польша вводит более жесткие правила для иностранцев. Теперь, если иностранец совершил преступление в Польше, например, управлял транспортом в нетрезвом состоянии или организовывал незаконное пересечение границы, то после отбытия наказания его обязательно депортируют. Более того, такое лицо получит запрет на въезд не только в Польшу, но и во всю Шенгенскую зону.

При этом касается это всех иностранцев, включая украинцев.

Детали

Польские пограничники сообщают об усилении мер по депортации иностранцев, отбывших наказание за совершенные в стране преступления. Это касается и украинцев. Такая решимость связана с тем, что у многих иностранцев, осужденных за различные правонарушения, в частности, за незаконное пересечение границы и вождение в нетрезвом состоянии, вскоре заканчивается срок заключения.

Чтобы обеспечить быструю депортацию, пограничники тесно сотрудничают с исправительными учреждениями. Сотрудники тюрем своевременно информируют пограничников об иностранцах, которые будут освобождены, что позволяет организовать их возвращение в страны происхождения без проволочек.

Хотя такая практика депортации существовала и раньше, сейчас в Польше придают ей приоритетное значение. Это связано с желанием правительства усилить контроль за миграционными процессами и обеспечить безопасность польских граждан.

Что еще нужно знать

Согласно официальной статистике, количество преступлений, совершенных иностранцами в Польше, растет. Только за прошлый год количество таких преступлений увеличилось на 2,4 тысячи. Особенно тревожной является ситуация с украинцами. Именно украинцы составляют 70% от общего количества иностранцев, осужденных за вождение в нетрезвом состоянии.

Именно поэтому правительство Польши решило усилить контроль за иностранцами и ввести более жесткие меры по их депортации. Это вызывает беспокойство среди украинской общины в Польше, поскольку многие из них приехали в страну на работу или учебу. Однако, если не нарушать правила, особенно серьезные, такие как вождение в нетрезвом состоянии, то депортация точно не грозит.