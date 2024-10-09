Українці порушники підлягають депортації: уряд Польщі повідомив важливу новину

Польща вводить жорсткіші правила для іноземців. Тепер, якщо іноземець скоїв злочин в Польщі, наприклад, керував транспортом у нетверезому стані або організовував незаконний перетин кордону, то після відбуття покарання його обов’язково депортують. Більше того, така особа отримає заборону на в’їзд не тільки до Польщі, але й до всієї Шенгенської зони.

При цьому стосується це всіх іноземців, включаючи українців.

Деталі

Польські прикордонники повідомляють про посилення заходів щодо депортації іноземців, які відбули покарання за скоєні в країні злочини. Це стосується і українців. Така рішучість пов’язана з тим, що у багатьох іноземців, засуджених за різні правопорушення, зокрема, за незаконний перетин кордону та водіння у нетверезому стані, незабаром закінчується термін ув’язнення.

Щоб забезпечити швидку депортацію, прикордонники тісно співпрацюють з виправними установами. Співробітники тюрем своєчасно інформують прикордонників про іноземців, які будуть звільнені, що дозволяє організувати їхнє повернення до країн походження без зволікань.

Хоча така практика депортації існувала і раніше, зараз в Польщі надають їй пріоритетного значення. Це пов’язано з бажанням уряду посилити контроль за міграційними процесами та забезпечити безпеку польських громадян.

Що ще потрібно знати

Згідно з офіційною статистикою, кількість злочинів, скоєних іноземцями в Польщі, зростає. Лише за минулий рік кількість таких злочинів збільшилася на 2,4 тисячі. Особливо тривожною є ситуація з українцями. Саме українці становлять 70% від загальної кількості іноземців, засуджених за водіння у нетверезому стані.

Саме тому уряд Польщі вирішив посилити контроль за іноземцями та ввести більш жорсткі заходи щодо їх депортації. Це викликає занепокоєння серед української громади в Польщі, оскільки багато хто з них приїхав до країни на роботу або навчання. Однак, якщо не порушувати правила, особливо серйозні, як от водіння в нетверезому стані, то депортація точно не загрожуватиме.