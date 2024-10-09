Фатальне прання: що не можна класти у пральну машинку

Пральна машинка – один з найкращих винаходів, шо значно полегшує життя людей. Прання в машинці вимагає мінімум зусиль та часу, адже потрібно лише покласти брудні речі в барабан й натиснути кілька кнопок.

Проте, прати в машинці можна не все. Частину одягу, білизни та предметів інтер’єру не рекомендують класти в пральну машинку. Це може призвести не тільки до псування цих речей, а й до поломки самої пралки.

Купальники

Матеріал, з якого виготовляють купальники, не розрахований на інтенсивне прання. Він може деформуватися та втратити свій первозданний вигляд. Купальники рекомендують прати вручну попередньо замочивши на 20 хвилин у теплій воді із порошком чи гелем для прання.

Бюстгальтери

Особливо це стосується бюстгальтерів із кісточками. Після прання в машинці цей предмет білизни можна буде просто викинути. Не кажучи вже про те, що кісточки та застібки бюстгальтерів можуть пошкодити барабан. Якщо ж ви таки збираєтеся випрати бюстгальтер в пральні машинці, його принаймні потрібно помістити у спеціальний захисний чохол.

Вироби з кашеміру та вовни

Кашемір та вовна потребують делікатного, ручного прання із попереднім замочування протягом 1 години. Інтенсивний режим пральної машинки, а надто відтискання здатні перетворити таку річ на ганчірку.

Ковдри та подушки

До цієї ж категорії можна додати м’які іграшки та великі покривала. Намокаючи такі речі стають дуже тяжкими і можуть спричинити розрив ременя барабану, перегрів двигуна та інші проблеми з пральною машинкою. Тож їх потрібно прати або вручну, або ж здавати у хімчистку.

Одяг із прикрасами

Кофтинки з бісером та іншими декоративними прикрасами також краще прати руками. Прикраси можуть відірватися та пошкодити барабан машинки.

Натуральна та штучна шкіра

Одяг та взуття з таких матеріалів достатньо протерти шматком вологої тканини чи серветкою. Якщо ж покладете шкіряну річ у пральну машинку, потім їй дорога лише на смітник.