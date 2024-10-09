В Украине ввели лимиты на пенсии: как это повлияет на размер выплаты

Размер пенсии в Украине, которую назначают по достижению пенсионного возраста, рассчитывается индивидуально для каждого человека и зависит от количества лет страхового стажа и средней заработной платы. При этом государство гарантирует каждому пенсионеру минимальную пенсию, которая не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2024 году эта сумма составляет 2361 гривну. Вместе с тем, чтобы обеспечить социальную справедливость, установлен также максимальный размер пенсии, равный десяти прожиточным минимумам, то есть 23 610 гривен.

Правительство предлагает не менять размер пенсий в 2025 году. Это связано с решением «заморозить» социальные стандарты.

Что еще стоит знать о размере пенсии

Несмотря на установленный минимум, фактическая пенсия многих украинцев может быть выше благодаря дополнительным выплатам. В частности, право на повышенную минимальную пенсию имеют:

Лица в возрасте от 65 лет. При условии отсутствия работы и наличии стажа не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, минимальная пенсия составит не менее 3370 грн.

Лица в возрасте 80 лет и старше. При наличии стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, минимальная пенсия также составит 3370 грн.

Лица в возрасте от 70 до 79 лет. При условии стажа не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, минимальная пенсия составит 3240 грн. Такую же сумму получают лица в возрасте 75-79 лет со стажем 20 и 25 лет соответственно.

Наименьшую пенсию в размере 2980 гривен получают пенсионеры в возрасте до 70 лет с достаточным стажем, независимо от того, работают они или нет. Такую же пенсию назначают лицам с инвалидностью I группы. Средний показатель пенсии в Украине по состоянию на сентябрь 2024 года составляет 5816 гривен, однако размер пенсии тесно связан с размером заработной платы в течение трудовой деятельности.

Как узнать, какой будет будущая пенсия

Узнать примерный размер будущей пенсии можно с помощью пенсионного калькулятора на сайте Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua). Для этого нужно зарегистрироваться (например, через BankID) и ввести необходимые данные. Калькулятор поможет спланировать финансовое будущее и, при необходимости, принять меры для увеличения размера пенсии.