Українцям розповіли за чим треба особливо дивитись при сезонній заміні шин

В Україні стрімко холоднішає, а це означає, що українські водії незабаром почнуть «перевзувати» свої автівки. Усім автовласникам відомо, наскільки важливо вчасно змінювати шини відповідно до сезону. Однак під час шиномонтажу працівники сервісів можуть припускатися певних помилок, особливо якщо не мають високої кваліфікації. Тож автовласникам варто пам’ятати про ключові аспекти шиномонтажу, які потрібно проконтролювати, щоб не наражати себе на небезпеку.

Ключові моменти вдалого шиномонтажу

Перше, на що варто звернути увагу водіям – це затяжка болтів. Їх не можна прикручувати по порядку, інакше колесо може перекосити. Якщо маточина колеса розрахована на п’ять болтів, їх потрібно затягувати в такому порядку: 1,4,2,5,3. Важливо також використовувати для затягування болтів динамометричний ключ. Помилки при затяжці можуть викликати поломку самих болтів та шпильок колеса, що в свою чергу спричинить биття коліс та проблеми з керуванням автомобілем.

Другим важливим нюансом є встановлення шини у правильному напрямку. Шина має свій напрям обертання який повинен співпадати із напрямом обертання коліс. Якщо на цьому етапі припуститися помилки, протектор не буде виконувати своїх функцій належним чином й не відводитиме воду, що вплине на якість зчеплення з дорогою. Тому під час заміни шин потрібно перевірити надпис на їх боковій частині. Там повинно міститися слово «Rotation» та стрілка. Саме в такому напрямку шину і потрібно встановити.

Третім, але не останнім за важливістю правилом вдалого шиномонтажу є використання спеціальної пасти, яка збільшує щільність прилягання шини до обода. Якщо цей етап пропустити, шина прилипне до диска і наприкінці зимового сезону її буде вкрай тяжко зняти. До того ж в процесі зняття може пошкодитися боковина шини і використати її вдруге буде неможливо. Важливо також прослідкувати щоб для забезпечення герметичності майстер використав саме відповідно пасту, а не, наприклад, відпрацьоване мастило. Така економія може призвести до виникнення тріщин та псування покришки.