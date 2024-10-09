Ощадбанк без дозволу списує гроші з рахунків клієнтів: що відбувається

В Ощадбанку попередили клієнтів про можливе автоматичне списання коштів з їхніх рахунків. Щоб зникнення певних сум з карток не стало для українців сюрпризом, голова правління фінустанови Сергій Наумов детально пояснив причини списання коштів. Про це йдеться у повідомленні на його особистому Telegram-каналі.

Чому з карток Ощадбанку зникають гроші?

За словами Наумова, так зване «договірне списання» протягом останнього тижня вже викликало цілу низку запитань у клієнтів. Власники карток не розуміли, чому сума на їхніх рахунках раптом змінилася.

Справа в тому, що клієнти, з рахунків яких банк автоматично зняв гроші, мали простроченні заборгованості за іншими рахунками Ощаду. Більшість із них просто не заплатили внесок за кредитом чи комісію за користування кредитним лімітом. Тому в кінці місяця банк просто зняв відповідну суму з інших належних їм рахунків.

За словами Наумова такі дії банку передбачені одним із пунктів «Договору комплексного банківського обслуговування Ощадбанку», тож є цілком законними. При цьому очільник Ощаду зауважив, що автоматичне списання коштів проводиться лише із рахунків у гривні.

Як запобігти автоматичному списанню коштів?

Щоб Ощадбанк автоматично не знімав гроші з ваших карток, голова правління Ощадбанку рекомендує вчасно вносити платежі за кредитами та комісію за користування кредитною картою. Також варто залишати на рахунку в кінці місяця суму для оплати інших послуг банку, наприклад послуги інформування.

Важливо ввести собі в звичку регулярно переглядати стан своїх рахунків та контролювати наявність заборгованостей. Зробити це клієнти Ощадбанку можуть кількома способами:

зателефонувати до контакт-центру і дізнатися всю необхідну інформацію у оператора чи за допомогою голосового бота Софія;

скористатися чат-ботом Ощаду;

відвідати портал Ощад 24/7;

скористатися додатком «Мобільний Ощад»;

особисто завітати до відділення Ощадбанку.

Крім того, Ощадбанк регулярно повідомляє клієнтів про наявність заборгованостей за допомогою повідомлень у месенджері Viber чи стандартних СМС.